Женщина в ресторане покормила грудью ребенка и стала интернет-звездой (фото)

Мать решила таким образом поставить на место недовольных

Женщина в ресторане покормила ребенка грудью. Фото: pixabay

Женщина по имени Мелани Дадли, кормившая грудью четырехмесячного младенца в ресторане, нарвалась на неприятный комментарий от проходившего рядом мужчины, который потребовал "прикрыться". Мать решила не спорить с незнакомцем и вместо того, чтобы прикрыть грудь, набросила детское одеяло себе на голову. Ее партнер сфотографировал остроумный ответ женщины, а подруга семьи Кэрол Локвуд поделилась публикацией в Facebook, которая быстро стала вирусной.

"Невестку подруги попросили прикрыться во время кормления ребенка грудью. Я ее никогда не видела раньше, но думаю, что она потрясающая!", — написала Кэрол. Она добавила, что хочет поставить на место тех, кто стыдит кормящих грудью в общественных местах матерей.

Напомним, девушка жестко отомстила возлюбленному за разрыв. После того как 23-летний парень сказал ей, что им надо расстаться, последнее, о чем попросила девушка, — это прощальный поцелуй. Но в итоге это оказалась лишь коварная ловушка. Во время поцелуя жительница Китая укусила бывшего за язык и не стала его отпускать, заставив парня кричать от боли.

Кроме этого, мы писали, что беременная девушка жестоко отомстила парню, который порвал с ней в День святого Валентина. Молодой человек отказался воспитывать ребенка. Тогда будущая мама решила метафорично напомнить ему об отцовском долге, оставив подожженную детскую распашонку в квартире, из которой он попросил ее съехать. Как сообщает Sun, девушка в гневе порезала его вещи, подожгла мебель и даже не пыталась скрыться.