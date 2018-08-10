Женщина выбежала из дому в чем мать родила: причина оказалась неожиданной

Ее арестовали и обвинили в обнажении половых органов

Американка испугалась вымышленного паука. Фото: depositphotos

В американском городе Сент-Питерсберг, штат Флорида, задержали обнаженную женщину, спасавшуюся от огромного паука.

40-летнюю Даниэль Типлз заметили, когда она бежала по парку без одежды. На ходу женщина терла волосы и грудь. Водители проезжающих автомобилей, привлеченные необычным зрелищем, притормаживали и сигналили.

Когда полицейским удалось догнать Типлз, она не сразу согласилась одеться. Женщина объяснила, что увидела на себе огромного паука, сбросила одежду и побежала, чтобы спастись от него. Она добавила, что недавно употребляла крэк-кокаин, спайс и метамфетамин.

Женщину арестовали и обвинили в обнажении половых органов. В полицейском отчете не уточняется, удалось ли отыскать огромного паука.

Напомним, что в Киеве на Подоле гулял мужчина в плавках с монтировкой. Мужчина был замечен на перекрестке Набережно-Крещатицкой и Валов.

Ранее в полиции Киева сообщили детали резонансного происшествия, которое произошло в столичной подземке. Напомним, там был замечен полностью голый мужчина, который разгуливал по платформе и в вагоне поезда.

Кроме того, патрульные гонялись за голым мужчиной на Крещатике. Позже выяснилось, что это был блогер, который решил проверить работу копов.