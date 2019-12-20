Женщина выкормила грудным молоком 29 чужих детей

К американке обращались матери, которые по той или иной причине не могли кормить малышей сами

Кристина Реш пожертвовала 355 литров грудного молока Фото: Sean Roy / Unsplash

Кристина Реш из американского города Вирджиния-Бич за 17 месяцев пожертвовала 355 литров грудного молока и помогла 29 чужим младенцам. Женщина рассказывает, что после рождения сына у не оставалось лишнее молоко. Малышу требовалось не больше 300 миллилитров в день, а избыток (два-три литра) ей приходилось сцеживать, сообщает телеканал 13 News Now.

Грудное молоко американки помогло выжить 29 детям Фото: 13newsnow.com Грудное молоко американки помогло выжить 29 детям Фото: 13newsnow.com Грудное молоко американки помогло выжить 29 детям Фото: 13newsnow.com Грудное молоко американки помогло выжить 29 детям Фото: 13newsnow.com Грудное молоко американки помогло выжить 29 детям Фото: 13newsnow.com 1/5

Однажды Кристина решила жертвовать молоко сиротам и младенцам, которым не подходит обычная детская смесь. Также к женщине обращались матери, которые по той или иной причине не могли кормить малышей сами.

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Друзья Реш высоко оценили самоотверженный поступок американки. "То, что вы делаете, это просто удивительно!", "Да благословит вас Бог, Кристина Реш, и ту работу, которую вы делаете для детей", "Супер-мама и воин", "Я плачу! Вы говорите за всех нас, незамеченных героев! Вы – воин во многих отношениях!" – пишут подписчики женщины в Facebook.

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