Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Женщина выловила из воды огромного ядовитого червя: видео

Рыбачка обратилась за помощью в департамент парков и дикой природы

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:38

В американском городе Порт-Изабел, штат Техас, женщина по имени Алисса Рамирес поймала необычное существо, которое оказалось опасным ядовитым червем (доскрольте новость до конца, чтобы посмотреть видео).

"Мне не пришлось трогать это существо, потому что оно само отпустило мою приманку, – рассказывает Рамирес в интервью изданию USA Today. – По тому, как оно двигалось, по его красной окраске, было ясно, что к нему лучше не прикасаться. Я положила червя на перила причала, сняла видео и фото. Оно несколько минут извивалось, а потом само свалилось в воду".

Алисса Рамирес выловила опасного червя
Алисса Рамирес выловила опасного червя
Фото: Alyssa Ramirez

Американка отправила запись в департамент парков и дикой природы Техаса. Специалист изучил присланные кадры и пришел к выводу, что женщина выудила червя, который относится к виду Hermodice carunculata. Такие особи встречаются в тропической Западной Атлантике. Они покрыты полыми щетинками с ядом. Если прикоснуться к щетинкам, она обломятся и впрыснут под кожу мощный нейротоксин. Пострадавший испытывает жгучую боль, которая не проходит несколько часов.

Видео: Alyssa Ramirez

Читайте также:
Рыболовы нашли загадочное безглазое существо с острыми зубами: фото

Напомним, ранее "Сегодня" рассказывали об американке Саре Вассер-Алфорд, которая во время рыбалки у острова Принца Уэльского (Аляска, США) поймала необычное существо, похожее на сплетение корней или "живой коралл". Кроме этого, мы опубликовали кадры жуткого насекомого.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Рыболовы нашли загадочное безглазое существо с острыми зубами: фото Неизвестное животное с длинным хвостом нашли на берегу моря: фото Девушка нашла на пляже безглазое существо с большими зубами: видео Мужчина выловил в море загадочное существо с мутацией: видео
видео США червь невероятное существо
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Зачем класть сыр в морозилку: советы бережливых хозяек
Зачем класть сыр в морозилку: советы бережливых хозяек
Как могут пахнуть различные болезни, рассказала врач
Как могут пахнуть различные болезни, рассказала врач
Передозировка сахаром: 5 тревожных признаков
Передозировка сахаром: 5 тревожных признаков
Почему болит поясница?
Почему болит поясница?

Популярные статьи

Вчера, 15:12Fun

Играют, едят и спят вместе: овчарка "усыновила" хорька, фото и видео

Вчера, 12:38Wellness

Коронавирус: как отличить опасное заболевание от ОРВИ и простуды

Вчера, 12:10Шоу-бизнес

"Покажу вам немного секретиков": Алла Мазур позировала полуобнаженной

Вчера, 08:55Food

Что приготовить маме на 8 Марта: ТОП-5 рецептов

Вчера, 01:37Fun

Иверская икона Божией Матери: история, значение

24 февраляFun

Масленица-2020: поздравления и открытки

24 февраляАфиша

Что посмотреть на 8 Марта: ТОП лучших фильмов к празднику

24 февраляFood

Три рецепта тонких блинов на молоке

24 февраляWellness

Коронавирус атакует нас не первый раз: что надо знать о смертельных штаммах

24 февраляFun

Украинец выходит на одиночные протесты с прикольными плакатами: фото

24 февраляШоу-бизнес

Евровидение-2020: все участники конкурса, которые известны на данный момент

24 февраляFun

Ученые открыли древний саркофаг и увидели тайное изображение бога: фото и видео

24 февраляFun

Масленица 2020: история праздника, традиции, запреты, поздравления и рецепты

24 февраляFood

Масленица-2020: лучшие идеи несладких начинок для блинов

24 февраляШоу-бизнес

Екатерина Репяхова обиделась на СМИ и опубликовала обнаженное фото

24 февраляEvents

С Масленицей: яркие картинки, открытки и поздравления

Новости партнеров

Как приготовить драники просто и вкусно
Как приготовить драники просто и вкусно
Красотка дня: колумбийский финансист и пол-дэнсер Нини Майерли
Красотка дня: колумбийский финансист и пол-дэнсер Нини Майерли
Эксперты назвали самую главную ошибку при зарядке гаджетов
Эксперты назвали самую главную ошибку при зарядке гаджетов
Бузова прыгнула в толпу со сцены, но ее никто не поймал – СМИ
Бузова прыгнула в толпу со сцены, но ее никто не поймал – СМИ
Єдина донька Скрябіна вийшла заміж: зворушливе фото
Єдина донька Скрябіна вийшла заміж: зворушливе фото
Холоденко розповіла, як кума Кухар мало не зірвала їй хрестини
Холоденко розповіла, як кума Кухар мало не зірвала їй хрестини
Очень вкусные и ароматные блинчики с мясным фаршем!
Очень вкусные и ароматные блинчики с мясным фаршем!
Винник признался: на сцену вместо него выходили дублёры
Винник признался: на сцену вместо него выходили дублёры