Женщина выловила из воды огромного ядовитого червя: видео

Рыбачка обратилась за помощью в департамент парков и дикой природы

В американском городе Порт-Изабел, штат Техас, женщина по имени Алисса Рамирес поймала необычное существо, которое оказалось опасным ядовитым червем (доскрольте новость до конца, чтобы посмотреть видео).

"Мне не пришлось трогать это существо, потому что оно само отпустило мою приманку, – рассказывает Рамирес в интервью изданию USA Today. – По тому, как оно двигалось, по его красной окраске, было ясно, что к нему лучше не прикасаться. Я положила червя на перила причала, сняла видео и фото. Оно несколько минут извивалось, а потом само свалилось в воду".

Алисса Рамирес выловила опасного червя Фото: Alyssa Ramirez

Американка отправила запись в департамент парков и дикой природы Техаса. Специалист изучил присланные кадры и пришел к выводу, что женщина выудила червя, который относится к виду Hermodice carunculata. Такие особи встречаются в тропической Западной Атлантике. Они покрыты полыми щетинками с ядом. Если прикоснуться к щетинкам, она обломятся и впрыснут под кожу мощный нейротоксин. Пострадавший испытывает жгучую боль, которая не проходит несколько часов.

Видео: Alyssa Ramirez

Напомним, ранее "Сегодня" рассказывали об американке Саре Вассер-Алфорд, которая во время рыбалки у острова Принца Уэльского (Аляска, США) поймала необычное существо, похожее на сплетение корней или "живой коралл". Кроме этого, мы опубликовали кадры жуткого насекомого.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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