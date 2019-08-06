Женщина выжила после шести дней плена в машине: как ей это удалось

Сейчас потерпевшая находится в больнице и проведет там еще несколько недель

45-летняя Корин Бастид Фото: ABC news

45-летняя Корин Бастид из бельгийской провинции Льеж выжила после шести дней плена в машине. Женщина попала в аварию, съехала в лесную канаву и повредила позвоночник. Она не могла выбраться из автомобиля или добраться до телефона, чтобы ответить на звонки. От боли женщина теряла сознание каждый раз, когда пыталась двигаться.

"Я использовала влажную ветвь, чтобы создать ощущение влаги во рту. Но я не чувствовала себя голодной, – рассказывает она в интервью изданию The Mirror. – Я стремилась жить для своих детей. Я не хотела, чтобы они думали, что я совершила самоубийство".

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Женщина добавила, что ей удалось открыть дверь машины ногой. Корин увидела проезжающий мимо автомобиль, закричала и была спасена. По словам сына потерпевшей, сейчас его мать находится в больнице и проведет там еще несколько недель.

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