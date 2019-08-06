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Женщина выжила после шести дней плена в машине: как ей это удалось

Сейчас потерпевшая находится в больнице и проведет там еще несколько недель

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:57
45-летняя Корин Бастид
45-летняя Корин Бастид
Фото: ABC news

45-летняя Корин Бастид из бельгийской провинции Льеж выжила после шести дней плена в машине. Женщина попала в аварию, съехала в лесную канаву и повредила позвоночник. Она не могла выбраться из автомобиля или добраться до телефона, чтобы ответить на звонки. От боли женщина теряла сознание каждый раз, когда пыталась двигаться.

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"Я использовала влажную ветвь, чтобы создать ощущение влаги во рту. Но я не чувствовала себя голодной, – рассказывает она в интервью изданию The Mirror. – Я стремилась жить для своих детей. Я не хотела, чтобы они думали, что я совершила самоубийство".

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Женщина добавила, что ей удалось открыть дверь машины ногой. Корин увидела проезжающий мимо автомобиль, закричала и была спасена. По словам сына потерпевшей, сейчас его мать находится в больнице и проведет там еще несколько недель.

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