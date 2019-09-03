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Женщина взяла в самолет пони, потому что никто этого не запрещал

Министерство транспорта США разрешает брать животных на внутренние рейсы

Владимир Грисюк
Сегодня, 15:38
Женщина пронесла на борт самолета пони Фото: twitter.com/Aviationdailyy
Женщина пронесла на борт самолета пони
Фото: twitter.com/Aviationdailyy

На странице в Twitter пользовательницы Эван Новак появилось курьезное видео, снятое на борту самолета авиакомпании American Airlines, который совершал рейс из американского Чикаго в Омаху. На отснятых кадрах можно увидеть, как одна из пассажирок берет с собой на борт пони.

"В данный момент начинается посадка военнослужащих, а также семей, путешествующих с детьми в возрасте до трех лет и лошадьми…", – подписал свою публикацию Эван Новак.

Для справки: Министерство транспорта США разрешает брать животных на внутренние рейсы. А авиакомпании могут быть оштрафованы, если откажут пассажиру в таком праве. Так, в американских самолётах нередко оказываются кошки, собаки, а также более экзотические питомцы, например, утки и кенгуру.

Смотрите видео: задымления в салоне самолета британской авиакомпании British Airways

Пользователи сети отреагировали на эту новость неоднозначно. "В какое время мы живем! Пусть выметается! Этой пони выделили отдельный ряд? Всем, кто сидит рядом неудобно", – комментирует произошедшее один из юзеров в Twitter.

Ранее "Сегодня" писали, как на рейсе лоукостера Ryanair из Фару (Португалия) в Лондон 20-летний пассажир Рафик Бутиче якобы ударил стюардессу, из-за этого ему пожизненно запретили пользоваться услугами этой авиакомпании. Кроме этого, мы рассказывали о занимающиеся сексом пассажиров самолета, которые попали в неловкую ситуацию из-за стюардессы с хорошим чувством юмора. 

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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видео США самолет курьез прикол пони
Источник: Сегодня
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