Женщина заказала игрушечную копию своего пса: результат вызвал у нее истерический смех

Хозяйка собаки не собирается жаловаться и сохранит игрушку на память

Британка Эмма Аллен из города Донкастер заказала игрушечную мини-копии своего домашнего любимчика – четырехлетнего стаффордширского бультерьера по кличке Мисси. Женщина послала художнице фотографию питомца и заплатила за это 35 фунтов (около 42 долларов). Однако результат ее очень сильно удивил, сообщает издание The Sun.

"У мини-Мисси был такой вид, будто она перенесла инсульт – с закатившимися глазами, которые смотрят в разные стороны", – смеется Эмма Аллен.

Женщина заказала игрушечную копию своей собаки Фото: Kennedy News and Media Женщина заказала игрушечную копию своей собаки Фото: Kennedy News and Media Женщина заказала игрушечную копию своей собаки Фото: Kennedy News and Media Женщина заказала игрушечную копию своей собаки Фото: Kennedy News and Media 1/4

45-летняя партнерша Эммы по имени Ширли (женщины состоят в однополом браке) возмутилась и посоветовала Аллен потребовать возврата денег. Но хозяйка собаки не собирается жаловаться и сохранит игрушку на память. Художнице, которая позвонила и поинтересовалась, довольна ли заказчица, она сказала, что ее все устроило.

Смотрите видео: самая уродливая собака Великобритании стала моделью

Эмма Аллен обнародовала фото в соцсети Facebook. "Какой кошмар", "Я бы на твоем месте подал бы иск в суд", "Прикольно, такой шедевр, да еще и за деньги", – пишут пользователи Сети.

Напомним, собака по кличке Рэй стала настоящим героем Сети и собрала тысячи лайков в Instagram. Питомец завоевывает внимание подписчиков благодаря своей особенности – у него вместо двух ушей выросло одно – посредине головы.

Кроме того, "Сегодня" писали о жителе городка Вандилигонг в австралийском штате Виктория, который нашел на заднем дворе маленького щенка. Через несколько недель животному по кличке Ванди провели ДНК-тест, который показал, что это редкий альпийский динго.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться