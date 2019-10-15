Женщина занимается любовью с мужем только раз в год из-за болезни

В 2014 году у Натали Брикер диагностровали пудендальную невралгию

Редкая болезнь лишила женщину удовольствия от полового акта Фото: Depositphotos

35-летняя Натали Брикер из американского города Ньюарк, штат Делавэр, занимается сексом не чаще одного раза в год из-за мучительной боли. По словам женщины, после полового акта ей кажется, будто ее сбил грузовик. В 2014 году у Натали диагностровали пудендальную невралгию, а в 2018 году – постоянное расстройство генитального возбуждения. Об этом сообщает издание Daily Mail.

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Как сообщает таблоид, в 2002 году женщина попала в ДТП и повредила половой нерв, который отвечает за передачу информации от внешних половых органов к мозгу. С тех пор половое возбуждение причиняет ей сильную боль и приводит к спазмам, которые могут длиться до четырех суток. В течение этого времени она прикована к постели. Из-за травмы Брикер пришлось отказаться от секса. Раз в год она соглашается терпеть боль, поскольку опасается, что вынужденное воздержание подтолкнет мужа к супружеской измене.

Муж женщины утверждает, что знал о ее болезни еще до брака. По его словам, он "вечный оптимист" и каждый раз надеется, что супругу исцелит очередной врач, к которому она обращается.

Брикер прошла несколько этапов лечения. Теперь продолжительность спазмов сократилась вдвое, и женщина может выходить из дома. Чета Брикеров хочет завести детей при помощи экстракорпорального оплодотворения. Если оно не сработает, они планируют усыновить чужого ребенка.

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