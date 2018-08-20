Девушка жестко отомстила парню-изменнику

Инцидент произошел в городе Аделаида, штат Южная Австралия

Девушка отомстила парню за измену. Фото: pixabay

Разъяренная изменой парня австралийка исписала его машину оскорблениями. Как сообщает издание The Sun, мужчина не будет выдвигать обвинений против нее.

Инцидент произошел в городе Аделаида, штат Южная Австралия. Женщина написала баллончиком на дорогом автомобиле своего бывшего молодого человека слова "изменник", "шлюха" и "бабник". Затем она несколько раз ударила по машине Mercedes-Benz S63 AMG Coupe бейсбольной битой. Свидетели утверждают, что она сделала это после того, как мужчина объявил ей, что от него забеременела другая девушка.

Смущенный владелец машины заявил полицейским, что не собирается выдвигать обвинения против бывшей девушки. Он не решился сам отвести автомобиль в сервис и вызвал эвакуатор. Сообщается, что его беременная подруга помогала грузить на него автомобиль.

Напомним, японские правоохранители задержали 34-летнюю Мидори Кавамию, которую обвиняют в том, что она уничтожила принадлежавшую ее бывшему супругу коллекцию скрипок общей стоимостью в 950 тысяч долларов.

Кроме этого, мы писали, что Николь Кидман нашла хороший способ отомстить неверному супругу.

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