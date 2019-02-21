Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Женщине оставили в наследство стол с древним кладом

Находка оценивается в 105 тысяч гривен

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:48
Женщина нашла в столе золотую монету Фото: Facebook
Женщина нашла в столе золотую монету
Фото: Facebook

37-летняя Энн Клапп из английского графства Дербишир узнала, что в ее бюро была спрятана золотая монета XIV века. После смерти дальней родственницы женщина получила в наследство ее мебель. Среди вещей, которые достались женщине, было старое бюро, сделанное в начале XX века. Она решила продать его на аукционе.

Оценщик Эдвард Райкрофт осмотрел бюро и обнаружил в нем три потайных ящика. В одном из них лежала 22-каратовая золотая монета, отчеканенная во время правления принца Оранского Рэймонда IV де Бо. Она может стоить до трех тысяч фунтов стерлингов (около 105 тысяч гривен), то есть в 50 раз дороже самого бюро, которое оценили в 60 фунтов стерлингов (две тысячи гривен).

"Я знаю, что в таких бюро часто имеются крохотные потайные ящички, которые иногда называют монетными, поэтому на всяких случай всегда проверяю их, - объяснил специалист в комментарии изданию Daily Mail. — За десять лет оценки мебели я ничего в них не находил - до этого случая".

Ранее мы писали, что бердянская зоозащитница Валентина Мамай нашла старинный клад, копая ямку, чтобы похоронить погибшего под колесами автомобиля кота.

Напомним, что строитель из румынского села Бикиджи нашел 95 тысяч евро в старом шкафу, который он купил. Через несколько дней после покупки мужчина заметил внутри металлическую коробку, набитую купюрами достоинством 500 евро.

Также мы писали, что немцы нашли в Польше клад по дедушкиной карте. Молодые люди не смогли забрать ценности.

Смотрите видео: найденное 33 года назад кольцо обеспечило женщину на всю жизнь

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Еще несколько материалов по теме:
На дне Тихого океана нашли авианосец и самолеты: появилось видео Девушка показала 35 уникальных вещей, которые она нашла на пляже Пассажир нашел в метро сумочку с невероятным "сюрпризом" внутри Посетитель ресторана случайно нашел в блюде невероятный "сюрприз"
видео Великобритания монета стол находка
Реклама

Новости партнеров

Обновляем гардероб: 7 модных трендов сезона весна-лето 2019
Обновляем гардероб: 7 модных трендов сезона весна-лето 2019
Вечерний выход: шикарные фото с детьми от Пугачевой и Галкина
Вечерний выход: шикарные фото с детьми от Пугачевой и Галкина
Что мужчинам нельзя знать о женщинах
Что мужчинам нельзя знать о женщинах
Алла Пугачева призналась, что серьезно больна
Алла Пугачева призналась, что серьезно больна

Популярные статьи

Сегодня, 12:05Шоу-бизнес

"Даже БДСМ": Настя Каменских рассказала о своих предпочтениях в постели

Сегодня, 09:19Афиша

Какой фильм получит "Оскар 2019" – голосование

Сегодня, 08:03Fun

Пилот случайно изобразил в небе пошлое послание: фото

Вчера, 16:50Fun

20 февраля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Вчера, 11:17Психология

16 качеств женщины, которую нельзя отпускать

Вчера, 10:51Fun

Раскрыта тайна появления Стоунхенджа

Вчера, 08:35Техно

Пользователей Android заставят привыкать к новому интерфейсу

Вчера, 06:21Психология

Гороскоп на сегодня: Тельцам нужно заняться здоровьем, а Львам – не торопиться принимать решения

19 февраляFun

19 февраля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

19 февраляШоу-бизнес

Катя Осадчая и Юрий Горбунов отпраздновали день рождения сына: трогательное фото

19 февраляТехно

У мужчины на чердаке 30 лет пылилось настоящее сокровище

19 февраляПсихология

Гороскоп на сегодня: Тельцам нужно действовать, а Козерогов ждет подстава

19 февраляFun

Солдат подарил невесте на свадьбу пачку денег и пожалел об этом

19 февраляFun

У украинского чиновника случайно включилось порно во время совещания: видео

18 февраляШоу-бизнес

Тина Кароль очаровала сеть нежным образом в блузе за 10 000 гривен

18 февраляШоу-бизнес

Смерть Децла: появились результаты экспертизы

Новости партнеров

Уберите это немедленно! 9 самых ненужных вещей на кухне
Уберите это немедленно! 9 самых ненужных вещей на кухне
В России подстрелили известного актера: первые детали
В России подстрелили известного актера: первые детали
Вкуснейшие гарниры, которые заменят надоевшую картошку и макароны
Вкуснейшие гарниры, которые заменят надоевшую картошку и макароны
Яблочный зефир: Для тех, кто следит за своей фигурой
Яблочный зефир: Для тех, кто следит за своей фигурой
Алина Гросу озадачила фото с беременным животиком
Алина Гросу озадачила фото с беременным животиком
Як замаринувати скумбрію: кращі рецепти
Як замаринувати скумбрію: кращі рецепти
Превзошел самого себя: муж Алены Мозговой очаровал Тину Кароль
Превзошел самого себя: муж Алены Мозговой очаровал Тину Кароль
Умерла психолог проектов
Умерла психолог проектов "МастерШеф" и "Говорит Украина"