Женщине оставили в наследство стол с древним кладом

Находка оценивается в 105 тысяч гривен

Женщина нашла в столе золотую монету Фото: Facebook

37-летняя Энн Клапп из английского графства Дербишир узнала, что в ее бюро была спрятана золотая монета XIV века. После смерти дальней родственницы женщина получила в наследство ее мебель. Среди вещей, которые достались женщине, было старое бюро, сделанное в начале XX века. Она решила продать его на аукционе.

Оценщик Эдвард Райкрофт осмотрел бюро и обнаружил в нем три потайных ящика. В одном из них лежала 22-каратовая золотая монета, отчеканенная во время правления принца Оранского Рэймонда IV де Бо. Она может стоить до трех тысяч фунтов стерлингов (около 105 тысяч гривен), то есть в 50 раз дороже самого бюро, которое оценили в 60 фунтов стерлингов (две тысячи гривен).

"Я знаю, что в таких бюро часто имеются крохотные потайные ящички, которые иногда называют монетными, поэтому на всяких случай всегда проверяю их, - объяснил специалист в комментарии изданию Daily Mail. — За десять лет оценки мебели я ничего в них не находил - до этого случая".

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