Женщину осудили за вызывающий наряд для похода на родительское собрание, фото

43-летнюю женщину раскритиковали пользовательницы портала Mumsnet

43-летняя мать школьника, имя которой не разглашается, попала в скандал из-за выбора неудачного платья для похода на родительское собрание. Героиня материала на портале Mumsnet опубликовала фотографию черного мини-платья с объемными рукавами из интернет-ретейлера Warehouse, стоимость которого составляет 42 фунта стерлингов (1,4 тыс. грн). Пользователи этого ресурса сразу же раскритиковали героиню за этот наряд, пишет издание The Sun.

Мать школьника объяснила, что собирается купить наряд, чтобы носить его в теплую погоду или ходить на школьные мероприятия после окончания карантина. Однако она сомневалась, подходит ли такая длина юбки женщинам ее возраста.

Мать школьника осудили в Сети из-за платья Фото: Mumsnet Мать школьника осудили в Сети из-за платья Фото: Mumsnet Мать школьника осудили в Сети из-за платья Фото: Mumsnet 1/3

"Я считаю, что оно слишком короткое для любого возраста, это платье можно надеть только с лосинами", – отметила одни из пользовательниц Сети. "Шорты-велосипедки и то длиннее, чем это платье", – написала другая. "Его нельзя носить с голыми ногами, только если ты собираешься на пляж", – прокомментировала третья.

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Напомним, ранее жительница Новой Зеландии по имени Шеннон Харрис заказала в интернете экстравагантное свадебное платье, однако ожидания девушки не оправдались: покупка совсем не соответствовала рекламным фотографиям на сайте и "просвечивала" ягодицы будущей невесты.

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