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Женщину осудили за вызывающий наряд для похода на родительское собрание, фото

43-летнюю женщину раскритиковали пользовательницы портала Mumsnet

Владимир Грисюк
Сегодня, 13:21

43-летняя мать школьника, имя которой не разглашается, попала в скандал из-за выбора неудачного платья для похода на родительское собрание. Героиня материала на портале Mumsnet опубликовала фотографию черного мини-платья с объемными рукавами из интернет-ретейлера Warehouse, стоимость которого составляет 42 фунта стерлингов (1,4 тыс. грн). Пользователи этого ресурса сразу же раскритиковали героиню за этот наряд, пишет издание The Sun.

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Мать школьника объяснила, что собирается купить наряд, чтобы носить его в теплую погоду или ходить на школьные мероприятия после окончания карантина. Однако она сомневалась, подходит ли такая длина юбки женщинам ее возраста.

Мать школьника осудили в Сети из-за платья
Фото: Mumsnet
Мать школьника осудили в Сети из-за платья
Фото: Mumsnet
Мать школьника осудили в Сети из-за платья
Фото: Mumsnet
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"Я считаю, что оно слишком короткое для любого возраста, это платье можно надеть только с лосинами", – отметила одни из пользовательниц Сети. "Шорты-велосипедки и то длиннее, чем это платье", – написала другая. "Его нельзя носить с голыми ногами, только если ты собираешься на пляж", – прокомментировала третья.

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Напомним, ранее жительница Новой Зеландии по имени Шеннон Харрис заказала в интернете экстравагантное свадебное платье, однако ожидания девушки не оправдались: покупка совсем не соответствовала рекламным фотографиям на сайте и "просвечивала" ягодицы будущей невесты.

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