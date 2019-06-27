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Женщину раскритиковали за наряд на похоронах мужа

Потерявшую мужа в ДТП вдову обвинили в неподобающем внешнем виде

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:40
Вдову раскритиковали из-за наряда на похоронах
Вдову раскритиковали из-за наряда на похоронах
Фото: Depositphotos

Женщина по имени Тони поделилась с журналистами портала Love What Matters неприятной историей, которая произошла с ней на похоронах мужа. Женщина утверждает, что на кладбище услышала оскорбления в свой адрес из-за неподобающего наряда и слишком полной фигуры. 

Женщину на похоронах упрекнули в неподобающем внешнем виде Фото: lovewhatmatters
Женщину на похоронах упрекнули в неподобающем внешнем виде Фото: lovewhatmatters

Вдова рассказала, что ее муж разбился на смерть в ДТП. "Мне было очень тяжело морально. С моим мужем пришло проститься много людей. Некоторых присутствующих я знала хорошо, других видела впервые", – вспоминает Тони. 

Смотрите видео: мужчину на видео похоронили с автомобилем

Когда могильщики опускали гроб в яму, Тони услышала чей-то шепот: "Ее благоверного кладут в могилу. Она могла бы слегка похудеть и прийти в более красивом платье". Вдова призналась, что не ожидала унижений на кладбище и добавила, что после смерти мужа она набрала около 16 килограммов. "Я вешу 112 килограммов и не стыжусь своего веса", – заключила Тони.

Ранее пользователи сети осудили невесту, которая решила совместить церемонию бракосочетания с похоронами. Кроме этого, мы писали, как мужчина "ожил" через месяц после своих похорон

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