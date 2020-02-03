Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Женщину с 19 пальцами на ногах и 12 на руках называют ведьмой: фото

Из-за мутации ей пришлось столкнуться и с постоянным негативом

Владимир Грисюк
Сегодня, 05:54
Индианку считали ведьмой из-за количества пальцев
Индианку считали ведьмой из-за количества пальцев
Фото: Depositphotos

63-летняя женщина из Индии по имени Кумара Наяк имеет 19 пальцев на ногах и 12 – на руках. Благодаря этой особенности она попала в Книгу рекордов Гиннесса как человек с самым большим количеством пальцев, пишет портал Ladbible.

Кумара из-за мутации пришлось столкнуться и с постоянным негативом. Местные жители избегают ее на улице и называют ведьмой.

Фото: SWNS

"Особо фанатичные местные верят, что я ведьма, и держатся подальше. Иногда они заходят посмотреть, как у меня дела, но никогда не помогают", – рассказывает женщина.

Смотрите видео: какие существуют животные-мутанты

Читайте также:
Внешность девочки стала аномальной из-за редкой мутации: фото

Чиновники в Индии, узнав об истории Наяк, решили ей помочь. Женщине предложили новый дом и пенсию. Кроме того, власти постараются убедить соседей, что она не опасна для общества.

Фото: SWNS

К слову, индианка обошла предыдущего рекордсмена в этой категории – Девендры Сутара, у которого было на три пальца меньше. Его внесли в Книгу рекордов Гиннеса в 2014-м году.

Фото: SWNS

Напомним, ранее "Сегодня" рассказывали, что в Индии родилась девочка с четырьмя ногами и тремя руками. Медики предположили, что изначально должна была родиться тройня, но два плода соединились. Кроме этого, в сети показали фото школьника с редким "синдромом оборотня".

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
"Соседи боятся подходить": как живет женщина с 31 пальцем Женщина пожаловалась на испорченную жизнь из-за "слишком большой груди": фото В Индии у мужчины вырезали орган в 60 раз больше обычного Родился мальчик с абсолютно аномальной внешностью: фото
фото видео Индия мутация аномалия пальцы
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Ані Лорак знову вийшла заміж: відомо ім'я нареченого - ЗМІ
Ані Лорак знову вийшла заміж: відомо ім'я нареченого - ЗМІ
Эта обувь выходит из моды: ТОП-4 устаревших моделей
Эта обувь выходит из моды: ТОП-4 устаревших моделей
7 самых опасных продуктов питания, о которых нужно забыть
7 самых опасных продуктов питания, о которых нужно забыть
Семена льна: польза и как употреблять
Семена льна: польза и как употреблять
Загрузка...

Популярные статьи

Вчера, 16:03Психология

Волшебная дата 02.02.2020: как правильно загадать желание, чтобы привлечь удачу

Вчера, 14:32Психология

Зеркальная дата 02.02.2020: что означает и чем опасен этот день февраля

Вчера, 10:52Афиша

Памяти Кузьмы Скрябина: лучшие песни и цитаты музыканта

Вчера, 10:51Техно

Электрический внедорожник Hummer заставит Илона Маска занервничать: видео

Вчера, 09:47Fun

2 февраля: какой праздник, приметы, что нельзя делать

Вчера, 06:06Психология

Гороскоп на неделю 2 – 8 февраля: все знаки зодиака

1 февраляШоу-бизнес

"Запирала дверь и начинала душить": дочь Любовь Успенской рассказала, какая она на самом деле мать

31 январяПсихология

Високосный 2020 год: главные запреты и суеверия

31 январяFun

"Эти фото – подделка": жертва Холокоста сделала сенсационное заявление

31 январяШоу-бизнес

Известная российская певица госпитализирована с подозрением на коронавирус: фото

31 январяFun

Рабочий на стройке откопал клад стоимостью 652 тысячи гривен: фото

31 январяFun

"Давай играть": девушка научила свою собаку говорить, видео

31 январяFood

Быстрый пирог на сковороде с яблоками

31 январяТехно

Apple приготовила приятный сюрприз владельцам старых iPhone

31 январяШоу-бизнес

Влад Яма осуществил мечту жены в Майами: красочное фото

31 январяПсихология

Четыре знака зодиака, которых ждет сегодня невероятная удача

Новости партнеров

Быстрое печенье на дрожжах. Необычный рецепт приготовления
Быстрое печенье на дрожжах. Необычный рецепт приготовления
10 секретов приготовления вкусного кофе
10 секретов приготовления вкусного кофе
Велосипедистка дня: невероятная красавица с интригующим ником!
Велосипедистка дня: невероятная красавица с интригующим ником!
Обнаружен новый агрессивный вид рака
Обнаружен новый агрессивный вид рака
Медики назвали три первых признака заболевания почек
Медики назвали три первых признака заболевания почек
Новые тренды в маникюре: идеи декора ногтей (фото)
Новые тренды в маникюре: идеи декора ногтей (фото)
Семена льна: почему их обязан есть каждый?
Семена льна: почему их обязан есть каждый?
Астролог назвал три знака Зодиака - главных везунчика 2020 года
Астролог назвал три знака Зодиака - главных везунчика 2020 года