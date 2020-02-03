Женщину с 19 пальцами на ногах и 12 на руках называют ведьмой: фото

Из-за мутации ей пришлось столкнуться и с постоянным негативом

Индианку считали ведьмой из-за количества пальцев Фото: Depositphotos

63-летняя женщина из Индии по имени Кумара Наяк имеет 19 пальцев на ногах и 12 – на руках. Благодаря этой особенности она попала в Книгу рекордов Гиннесса как человек с самым большим количеством пальцев, пишет портал Ladbible.

Кумара из-за мутации пришлось столкнуться и с постоянным негативом. Местные жители избегают ее на улице и называют ведьмой.

Фото: SWNS

"Особо фанатичные местные верят, что я ведьма, и держатся подальше. Иногда они заходят посмотреть, как у меня дела, но никогда не помогают", – рассказывает женщина.

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Чиновники в Индии, узнав об истории Наяк, решили ей помочь. Женщине предложили новый дом и пенсию. Кроме того, власти постараются убедить соседей, что она не опасна для общества.

Фото: SWNS

К слову, индианка обошла предыдущего рекордсмена в этой категории – Девендры Сутара, у которого было на три пальца меньше. Его внесли в Книгу рекордов Гиннеса в 2014-м году.

Фото: SWNS

Напомним, ранее "Сегодня" рассказывали, что в Индии родилась девочка с четырьмя ногами и тремя руками. Медики предположили, что изначально должна была родиться тройня, но два плода соединились. Кроме этого, в сети показали фото школьника с редким "синдромом оборотня".

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