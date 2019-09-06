Женщина легла под мчащийся поезд и выжила: видео

В результате произошедшего на ней остались незначительные царапины

В Индии женщина легла под поезд и избежала смерти Фото: Pixabay

Женщина по имени Маанибай Чаван из индийского города Читтапур, штат Карнатака, выжила после того, как попала под движущейся поезд. Она легла между рельсами и спустя три минуты ожидания смогла подняться на ноги и уйти. В результате произошедшего на ней остались незначительные царапины. Видеозапись инцидента, снятая очевидцем, появилась на сайте таблоида Daily Mail.

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Как удалось выяснить, Чаван через железнодорожную станцию Читтапур возвращалась домой из аптеки. Женщина пересекала пути и не заметила, что к ней приближается поезд.

Начальник станции Сантош Кумара подчеркнул, что пересекать пути незаконно и крайне опасно для жизни. "Однако это происходит ежедневно, – рассказывает он. – Мы уже донесли об инциденте вышестоящему руководству".

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