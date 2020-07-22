Женщины четыре дня просидели в сломанном лифте без воды и еды

Они чудом остались невредимы, утверждают врачи

82-летняя женщина и ее 64-летняя дочь из китайского города Сиань, провинция Шэньси, решили воспользоваться лифтом в четырехэтажном доме, но механизм сломался, и кабина застряла между этажами. Пенсионеркам пришлось провести там четыре дня без воды и еды.

Как сообщают журналисты издания Daily Mail, у китаянок не было телефонов, а все их родственники находились в отъезде. "Пленницы" смогли достать проволоку из разбитой лампы и с ее помощью приоткрыть створки лифта. Чтобы не умереть от обезвоживания, им пришлось пить собственную мочу.

Спустя 96 часов женщины смогли открыть створки кабины настолько, что дочь выбралась из лифта и позвала на помощь. Пострадавшие провели в больнице несколько дней. По словам врачей, они чудом остались невредимы и полностью восстановились.

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По словам доктора И, женщинам удалось выжить только благодаря моче. "Моча преимущественно состоит из воды. И хотя в ней содержатся токсины, она все же может временно поддерживать организм", – объяснила медик.

Напомним, подобные истории случались и раньше. Жительница итальянского города Падуя, к примеру, застряла в лифте и провела в замкнутом пространстве кабинки при температуре выше 30 градусов 27 часов. Женщине удалось выжить благодаря коробке с вином.

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