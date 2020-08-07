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Женщины подрались в супермаркете, чтобы спастись от COVID-19: видео

Сегодня, 09:46

Посетительниц разняла кассирша, утверждает очевидица

60-летняя Лора Барр, жительница американского города Колорадо-Спрингс, в супермаркете устроила драку с другой женщиной, не желавшей соблюдать социальную дистанцию из-за угрозы коронавируса. Об этом сообщает таблоид The Sun.

Очевидица произошедшего Брианна Кэрролл утверждает, что Лора вела себя агрессивно и сама не соблюдала карантинных мер – на ней не было медицинской маски.

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На обнародованных кадрах видно, как посетительницы бросились друг на друга, хватали за волосы и размахивали кулаками. Одна из участниц инцидента закричала: "Ты хочешь попасть за решетку?". Посетительниц тут же разняла кассирша.

На Лору Барр арестовали прибывшие на место происшествия полицейские. Какое грозит женщине наказание, не уточняется.

Напомним, ранее "Сегодня" писали, как в Киеве на трамвайном маршруте № 33к неизвестные избили водителя в ответ на просьбу надеть маски в транспорте.

Кроме этого, мы рассказывали, как в Бердянске пьяные женщины нарушили карантин и устроили драку с полицией.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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