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Жертва косметолога показала последствия неудачного похода в салон красоты

24-летняя Сиана О'Коннор решила закачать филер в верхнюю губу, но что-то пошло не так

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:55
Увеличение губ изуродовало внешность британки
Увеличение губ изуродовало внешность британки
Фото: Pixabay

Сиана О'Коннор из Великобритании изуродовала внешность из-за неудачной косметической процедуры. Девушка хотела сделать себе губы, как у самой молодой миллиардерши в мире и основательницы одноименного косметического бренда Кайли Дженнер. Англичанка призналась, что в вопросе увеличения губ последовала примеру многих знакомых, блогеров и знаменитостей. При этом друзья убеждали, что ей не стоит делать эту процедуру, сообщает Hertfordshire Mercury.

Сиана О'Коннор
Сиана О'Коннор
Фото: hertfordshiremercury

24-летняя О'Коннор решила закачать филер в верхнюю губу, которая казалась ей слишком невыразительной по сравнению с нижней. В 2016 году она нашла недорогого косметолога и заплатила 70 фунтов (2,1 тыс. грн) за 0,25 миллилитров вещества. Результат ее устроил, и она еще неоднократно повторяла процедуру, пока не забеременела.

Смотрите видео: как роддом может превратиться в салон красоты

Когда ребенок появился на свет, Сиана вновь закачала 0,5 миллилитра филера в губы в апреле 2019 года, но сразу почувствовала дискомфорт. Ее губы опухли, потеряли цвет, покрылись волдырями и начали болеть. В результате она была вынуждена пройти процедуры по избавлению от филера в губах, а также по настоянию врача принимала таблетки 12 раз в день.

Напомним, салон красоты залил женщине глаза суперклеем: появилось фото. Кроме этого, "Сегодня" рассказывали, как врачи по ошибке сделали россиянке квадратную грудь.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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