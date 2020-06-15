Жертвы Photoshop: как люди "улучшают" свои фото в соцсетях

"Идеальные" Instagram-образы очень редко совпадают с реальностью

В современном мире наши представления о каком-то человеке часто зависят от того, как он конструирует свой образ в социальных сетях. Но, как выяснилось, этот "идеальный" образ очень редко совпадает с реальностью.

Администраторы Reddit-аккаунта под названием Instagram Reality Baybeh! ищут в интернете фотографии, которые пользователи неудачно отредактировали перед публикацией, и показывают, что именно автор снимка успел "поправить", чтобы спрятать недостатки внешности, одежды, интерьера или фона. Посмотрите, что получается.

"Идеальные" Instagram-образы очень редко совпадает с реальностью Фото: reddit.com/r/Instagramreality "Идеальные" Instagram-образы очень редко совпадает с реальностью Фото: reddit.com/r/Instagramreality "Идеальные" Instagram-образы очень редко совпадает с реальностью Фото: reddit.com/r/Instagramreality "Идеальные" Instagram-образы очень редко совпадает с реальностью Фото: reddit.com/r/Instagramreality "Идеальные" Instagram-образы очень редко совпадает с реальностью Фото: reddit.com/r/Instagramreality "Идеальные" Instagram-образы очень редко совпадает с реальностью Фото: reddit.com/r/Instagramreality "Идеальные" Instagram-образы очень редко совпадает с реальностью Фото: reddit.com/r/Instagramreality "Идеальные" Instagram-образы очень редко совпадает с реальностью Фото: reddit.com/r/Instagramreality "Идеальные" Instagram-образы очень редко совпадает с реальностью Фото: reddit.com/r/Instagramreality "Идеальные" Instagram-образы очень редко совпадает с реальностью Фото: reddit.com/r/Instagramreality "Идеальные" Instagram-образы очень редко совпадает с реальностью Фото: reddit.com/r/Instagramreality "Идеальные" Instagram-образы очень редко совпадает с реальностью Фото: reddit.com/r/Instagramreality "Идеальные" Instagram-образы очень редко совпадает с реальностью Фото: reddit.com/r/Instagramreality "Идеальные" Instagram-образы очень редко совпадает с реальностью Фото: reddit.com/r/Instagramreality "Идеальные" Instagram-образы очень редко совпадает с реальностью Фото: reddit.com/r/Instagramreality "Идеальные" Instagram-образы очень редко совпадает с реальностью Фото: reddit.com/r/Instagramreality "Идеальные" Instagram-образы очень редко совпадает с реальностью Фото: reddit.com/r/Instagramreality "Идеальные" Instagram-образы очень редко совпадает с реальностью Фото: reddit.com/r/Instagramreality 1/18

Так, на страничке в Instagram одной из блогерш можно заметить "вечное облако", которое не меняет свою форму в разных городах мира. Другие юзеры экспериментируют с цветом и формой лица, поправляют макияж, делают талию более изящной, ноги – длиннее, бицепсы – рельефней, ягодицы – крупнее, глаза – побольше, второй подбородок – поменьше. И все бы хорошо, да вот многие из них попросту не умеют пользоваться Photoshop.

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Напомним, ранее швецкий блогер Джоанна Олссон оконфузилась перед подписчиками, попавшись на фотошопе.

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