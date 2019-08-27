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Жесткая схватка двух огромных крокодилов попала на видео

Пресмыкающиеся несколько раз набрасываются на друг друга и уплывают

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:30

На реке Аделаида (Австралия) очевидцы сняли на видео схватку шестиметрового крокодила по кличке Доминатор с сородичем. На ролик обратило внимание издание Daily Mail.

На опубликованном видео показано, как хищник безуспешно пытается схватить добычу, после чего к нему приближается крокодил Брут длиной в 5,5 метра. Рептилия кусает Доминатора за хвост и начинает схватку. Пресмыкающиеся несколько раз набрасываются на друг друга и уплывают.

Смотрите видео: женщина столкнулась на кухне с гигантским аллигатором

По словам очевидца, это не первое столкновение животных. Брут и Доминатор считаются самыми крупными и мощными обитателями реки, поэтому он не исключает, что в дальнейшем они снова могут напасть друг на друга. В первый раз схватку начал Доминатор, более молодой самец.

Ранее новости "Сегодня" писали о жительнице Флориды, которая сообщила, что в ее дом пытается пробраться огромный четырехметровый аллигатор. Кроме этого, мы рассказывали, как в Австралии крокодил набросился на двоих мужчин, охотившихся на кабанов.

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