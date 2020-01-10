Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Жесткая схватка кабана и слона возле водопоя попала на видео

Судя по записи, поводом для конфликта стала яма с водой

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:16

На YouTube-канале Maasai Sightings обнародовано видео драки слона и кабана-бородавочника в национальном парке Крюгера, который находится на северо-востоке ЮАР.

Судя по записи, поводом для конфликта стала яма с водой, возле которой собрались зебры, буйволы и другие животные. Когда к ней подошел слон, большинство зверей бросились врассыпную. На месте остался только один наглый бородавочник, который забрался прямо в яму.

Смотрите видео: дикий кабан ворвался в метро и атаковал женщину

Читайте также:
22 тысячи долларов "ущерба": кабаны разнесли кокаин по лесу и подставили наркоторговцев

Слон долго ходил вокруг, махал хоботом и топал ногами, но тот не обращал на него внимания. Один раз ему удалось выгнать кабана из воды, но торжество было недолгим. Бородавочник обошел яму и забрался в нее с другой стороны.

В Национальном парке Крюгера обитает около полутора тысяч львов, 12 тысяч слонов, 2,5 тысячи буйволов, около тысячи леопардов и пять тысяч носорогов.

Ранее сообщалось, что в Полтавской области по улицам Кременчуга разгуливала свинья. А в центре Черновцов поймали дикого кабана, который пришел к университету.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
22 тысячи долларов "ущерба": кабаны разнесли кокаин по лесу и подставили наркоторговцев Дерзкое похищение крокодилом свиньи попало на видео Курьезное видео: львы достали из-под земли кабана-бородавочника Курьезное видео: кабан столкнул лбами леопардов и убежал
ЮАР курьез слон кабан схватка
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Грибной блонд: новое модное окрашивание волос на зиму 2019
Грибной блонд: новое модное окрашивание волос на зиму 2019
Маленькая дочь Климовой засняла маму в бикини
Маленькая дочь Климовой засняла маму в бикини
Названа самая полезная каша
Названа самая полезная каша
Неожиданный поворот в скандале Шаляпина и Цымбалюк
Неожиданный поворот в скандале Шаляпина и Цымбалюк
Загрузка...

Популярные статьи

Сегодня, 12:37Fun

10 января: какой праздник, приметы, что нельзя делать

Сегодня, 10:10Events

Полнолуние 10 января: что категорически нельзя делать

Сегодня, 08:25Fun

Девушка прославилась в интернете благодаря необычным бровям: фото

Сегодня, 08:15Техно

Лунное затмение 2020 онлайн: год начинается с Волчьей Луны

Вчера, 18:21Fun

Самые популярные посевалки на Старый Новый год 2020

Вчера, 16:56Шоу-бизнес

Как королевская семья поздравила Кейт Миддлтон с днем рождения: фото

Вчера, 15:02Шоу-бизнес

Экс-супруг Славы Каминской отправился на элитный курорт с новой возлюбленной: фото

Вчера, 12:46Психология

Подборка красивых щедривок на Старый Новый год

Вчера, 11:30Шоу-бизнес

Поправилась на 22 килограмма: в Сеть попало фото беременной Миллы Йовович

Вчера, 10:28Шоу-бизнес

Елизавета II расстроена, принцы Чарльз и Уильям в ярости: реакция членов королевской семьи на заявление Гарри и Меган

Вчера, 07:55Fun

9 января: какой праздник, приметы, что нельзя делать

8 январяШоу-бизнес

Экс-невеста Виталия Козловского получила травму на отдыхе: фото в гипсе

8 январяПсихология

Как помочь пережить потерю близкого человека: что нельзя делать в тяжелый период

8 январяFun

"Один из лучших пилотов на курсе": что известно об украинцах, погибших в авиакатастрофе МАУ

8 январяFood

Закуски на Старый Новый год 2020: ТОП-5 рецептов

8 январяТехно

Нельзя купить: создан внешний накопитель с бездонной памятью

Новости партнеров

Цветная капуста с мясом в духовке
Цветная капуста с мясом в духовке
У невоспитанной Ксении Собчак заподозрили серьезное отклонение
У невоспитанной Ксении Собчак заподозрили серьезное отклонение
Кинокритики назвали лучшую актрису десятилетия
Кинокритики назвали лучшую актрису десятилетия
Дочь Кузьмы Скрябина: как сейчас выглядит и чем занимается
Дочь Кузьмы Скрябина: как сейчас выглядит и чем занимается
Обои в туалете: быстрое и практичное оформление санузла. 104 фото
Обои в туалете: быстрое и практичное оформление санузла. 104 фото
Снова беременна? Осадчая засветила заметно округлившийся живот
Снова беременна? Осадчая засветила заметно округлившийся живот
Королева нового поколения эпатажных девушек футболистов
Королева нового поколения эпатажных девушек футболистов
«Чисто для своих куриц»: новое шоу Собчак потерпело полный крах
«Чисто для своих куриц»: новое шоу Собчак потерпело полный крах