Жесткий ляп в "Игре престолов" создатели сравнили с персидским ковром

Шоураннеры саги Дэвид Бениофф и Дэниел Бретт Уайсс во время интервью прокомментировали курьез со стаканчиком

Киноляп со стаканчиком в "Игра престолов" Фото: HBO

Создатели популярного американского сериала "Игра престолов", премьера 8 сезона которого состоялась весной 2019 года, прокомментировали ляп со стаканчиком из-под кофе, попавшего в кадр в одном из эпизодов.

"Это как персидский ковер. По традиции при его создании ты допускаешь небольшую ошибку, потому что только Бог может сделать что-то идеальным, – рассказывает шоураннер фэнтезийной саги Дэвид Бениофф. – Мы так сильно концентрировались на Дейенерис и Джоне Сноу, что не увидели стакан прямо в центре. Поначалу я не мог поверить, что это произошло. А потом мы почувствовали стыд. Потому что как же мы его не увидели!?" – объяснил он, добавив, что теперь ситуация кажется ему попросту смешной.

Его коллега Дэниел Бретт Уайсс пошутил, что этот ляп был запланированным. "Я поставил на стол чашку кофе. Это было сознательное, согласованное заявление", – добавил он в интервью японскому каналу Star Channel.

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Также "Сегодня" сообщали о том, что "Игра престолов" может быть занесена в Книгу рекордов Гиннеса. Первый эпизод восьмого сезона посмотрели 17,4 миллиона человек. Позже стало известно, что эта серия стала самой популярной серией за всю историю телевидения.

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