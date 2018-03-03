Жесткий мордобой: медведица защитила потомство от голодного тигра

Сегодня, 12:01

Оба участника этого сражения получили ранения, но в итоге остались живы

Животные подрослись. Фото: кадр из видео
Животные подрослись. Фото: кадр из видео

В индийском штате Махараштра во время сафари пересеклись тигр и медведь-губач, схватку которых удалось заснять на видео, сообщает телеканал NDTV.

Натуралист Акшай Кумар утверждает, что зачинщиком драки выступил семилетний тигр по кличке Маткасур. Хищный зверь напал на самку губача, которая с детенышем пришла на водопой. Тигр больше пяти минут атаковал медведицу, которая, чтобы защитить потомство, была вынуждена проявлять ответную агрессию.

Вначале преимущество было на стороне хищника, но у медведицы все-таки получилось вырваться.

Известно, что оба участника схватки были ранены, но остались живы. Что касается медвежонка, то он убежал невредимым.

Ранее мы показывали, как во Львовской области выпущенные на свободу медведи впервые увидели снег.

А в США полицейские помешали медведям ограбить закусочнуюНа ролике животные убегают от стража порядка, который преследует их, приговаривая: "А что это вы тут, ребята, делаете?". По пути один из медведей не может удержаться от соблазна и пытается порыться в ящике с мусором.

Ранее сообщалось, что американец приручил 700-килограммового медведя: забавное видео.
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