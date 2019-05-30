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Жесткий троллинг: Кардашьян на фото сравнила себя с собакой

Поклонников звезды эти снимки рассмешили, они оставили 2,5 миллионов лайков

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:10
Кардашьян сравнила себя с собакой
Кардашьян сравнила себя с собакой
Фото: instagram.com/kimkardashian

Известная американская светская львица Ким Кардашьян, которая прославилась благодаря съемкам в реалити-шоу, удивила поклонников, разместив в Instagram забавные снимки.

Кардашьян показала три забавных фото, на которых ее пес SUSHI якобы копирует звезду. Собака позирует в одном из платьев знаменитости, сидит за компьютером и ныряет в бассейне. 

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Судя по всему, так Ким решила прорекламировать вторую часть мультфильма Секреты домашних животных, оставив в описании соответствующий хештег. Поклонников звезды реалити-шоу эти снимки рассмешили, и они оценили пост 2,5 миллионами лайков.

Ким Кардашьян опубликовала курьезные фото с собакой
Ким Кардашьян опубликовала курьезные фото с собакой
Фото: instagram.com/kimkardashian

"Вы реально похожи", "Одно лицо", "Такие милые", "Прикольный пушистик", "Люблю, когда знаменитости издеваются над собой", "Вообще, это называется самоирония. Ты – супер", – пишут в комментариях подписчики Кардашьян. 

Ким Кардашьян опубликовала курьезные фото с собакой
Ким Кардашьян опубликовала курьезные фото с собакой
Фото: instagram.com/kimkardashian

Напомним, Ким Кардашьян начала сотрудничество с телеканалом Oxygen над проектом Kim Kardashian: The Justice Project – двухчасовым документальным фильмом. Кроме этого, недавно Ким Кардашьян рассказала о своем новорожденном сыне.

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Источник: Сегодня
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