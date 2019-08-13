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Жил при отце Ивана Грозного: ученые поймали 500-летнего подводного хищника

Самые крупные особи этого вида могут достигать 7,3 метра и весить до полутора тонн

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:58

В Гренландии ученые нашли 500-летнюю полярную акулу, длина которой составила 5,4 метра. Об этом сообщает издание The Sun.

Ученые обнаружили акулу, которой около 500 лет
Ученые обнаружили акулу, которой около 500 лет
Фото: AFP

Как утверждают эксперты, средняя продолжительность жизни полярной акулы составляет 272 года. Самые крупные особи могут достигать 7,3 метра и весить до полутора тонн. Однако в среднем длина этих животных колеблется в пределах 2,44-4,8 метра, а вес не превышает 400 килограммов. 
 

"Это самый старый из ныне живущих видов позвоночных на планете, который сформировал несколько популяций в Атлантическом океане", – отметил профессор Ким Пребел. Ученые сейчас изучают ДНК особи в надежде выяснить, какие гены отвечают за столь долгую продолжительность жизни у этого вида.

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Найденная гренландская полярная акула родилась в 1505 году, когда в Великобритании правил Генрих VIII, а в России – Василий III, отец Ивана Грозного. Ученые определили ее возраст по размеру – гренландские акулы растут всего на сантиметр в год и живут сотни лет.

Ранее "Сегодня" сообщали о том, как ученые обнаружили в море огромную рыбу-монстра. Также мы писали об американцах Джошуа Джоргенсоне и Райане Нитце, которые поймали во Флориде (США) огромную бычью акулу.

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