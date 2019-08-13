Жил при отце Ивана Грозного: ученые поймали 500-летнего подводного хищника
Самые крупные особи этого вида могут достигать 7,3 метра и весить до полутора тонн
В Гренландии ученые нашли 500-летнюю полярную акулу, длина которой составила 5,4 метра. Об этом сообщает издание The Sun.
Как утверждают эксперты, средняя продолжительность жизни полярной акулы составляет 272 года. Самые крупные особи могут достигать 7,3 метра и весить до полутора тонн. Однако в среднем длина этих животных колеблется в пределах 2,44-4,8 метра, а вес не превышает 400 килограммов.
"Это самый старый из ныне живущих видов позвоночных на планете, который сформировал несколько популяций в Атлантическом океане", – отметил профессор Ким Пребел. Ученые сейчас изучают ДНК особи в надежде выяснить, какие гены отвечают за столь долгую продолжительность жизни у этого вида.
Найденная гренландская полярная акула родилась в 1505 году, когда в Великобритании правил Генрих VIII, а в России – Василий III, отец Ивана Грозного. Ученые определили ее возраст по размеру – гренландские акулы растут всего на сантиметр в год и живут сотни лет.
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