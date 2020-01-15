Жила на 7 гривен в день: ушла из жизни студентка, которая голодала, чтобы спасти брата

Рост девушки составлял всего 135 см, а вес – чуть больше 20 кг

Ву Хуаянь Фото: Baijiahao

В больнице филиала Медицинского университета Гуйчжоу в китайском городе Тунжэнь умерла 24-летняя студентка Ву Хуаянь, которая в течение пяти лет жила на два юаня (семь гривен) в день, чтобы помочь больному брату и получить образование. Она регулярно пропускала завтрак, ела только рис, смешанный с перцем чили. Рост девушки составлял всего 135 см, а вес – чуть больше 20 кг. Врачи заявили, что пациентка страдала от проблем с сердцем и почками, пишет китайская газета Beijing Youth Daily.

24-летняя студентка Ву Хуаянь в больнице Фото: Baijiahao

История 24-летней Ву Хуаянь шокировала Китай в октябре прошлого года, когда ее госпитализировали и о ней написали местные СМИ. Неравнодушные люди в течение нескольких дней пожертвовали Ву 800 тыс. юаней (279 тыс. грн). Эта ситуация вызвала гнев в адрес чиновников, которых обвинили в неоказании помощи.

Сообщается, что Ву Хуаянь потеряла мать, когда ей было четыре года, а отец умер, когда девушка училась в школе. Затем ее с братом поддерживала бабушка, а также дядя и тетя, но они могли посылать детям всего 300 юаней (одну тысячу гривен) в месяц. Большинство этих денег шло на оплату счетов за медицинские услуги ее младшего брата, который имел проблемы с психическим здоровьем.

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Чиновники поспешили обнародовать заявление, в котором указывается, что Ву получала минимальную правительственную выплату, которая составляет от 300 до 700 юаней в месяц (1-2,5 тыс. грн), а также экстренную помощь – 20 тыс. юаней (70 тыс. гривен).

"Трудно осознавать, что некоторые люди до сих пор не имеют доступа к надлежащему питанию, хотя на дворе 2020 год", – написал пользователь Weibo, китайской версии Twitter. "Я просто не могу понять такую вот работу по борьбе с бедностью", – отметил другой.

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