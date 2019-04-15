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Жизнь без пищи: девушка из-за редкой болезни не хочет есть

Доктора долгое время не могли поставить британке верный диагноз

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:10
Британка перестала есть из-за редкой болезни
Британка перестала есть из-за редкой болезни
Фото: Depositphotos

16-летняя Эйми-ли Смит из английского графства Мерсисайд рассказала изданию The Liverpool Echo о своем редчайшем хроническом заболевании — эозинофильном эзофагите. Это хроническое иммунное заболевание, при котором развивается воспалительная реакция в пищеводе. Врачи устанавливали девушке трубку, через которую в ее организм поступала пища.

"Я с рождения склонна к аллергическим реакциям. Меня регулярно водили на осмотры к врачам, проводили биопсию и эндоскопию", — призналась британка.

Эйми-ли Смит
Эйми-ли Смит
Фото: Liverpool Echo

В 2016 году состояние здоровья Смит резко ухудшилось. "Питаться через трубку оказалось морально тяжело, это практически разрушило меня, — вспоминает она. — Я стала неуверенной в себе. Это сказалось не только на мне, но и на моей семье".

На данный момент Смит обходится без трубки, однако она по-прежнему каждый день борется с болезнью. Эйми-ли также отметила, что доктора долгое время не могли поставить верный диагноз, поскольку ее болезнь оказалась довольно редкой. Согласно статистике, эозинофильный эзофагит встречается примерно у одного ребенка из тысячи.

Напомним, иностранка после инсульта внезапно заговорила "по-русски". Также мы писали, что у женщины диагностировали аллергию на секс.

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