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Журналист появился в прямом эфире без штанов: курьезное видео

Мужчина явно рассчитывал на то, что его ноги не попадут в кадр

Владимир Грисюк
Сегодня, 05:55

Репортер телеканала ABC News Уилл Рив вышел в эфир с ведущими утреннего шоу Good Morning America и попал в нелепую ситуацию. Журналист в пиджаке и рубашке рассказывал о доставке медикаментов с помощью дронов, однако внимательные зрители обратили внимание на другую деталь. Дело в том, что Рив не надел штаны. Он явно рассчитывал на то, что его ноги не попадут в кадр.

Репортеру пришлось все объяснить. Журналист утверждает, что сразу же после репортажа планировал позаниматься спортом, поэтому решил одеться так, чтобы не тратить много времени на смену костюма. "Я пытался эффективно распределить свое время и слишком рано подготовился к утренней тренировке, к которой планировал приступить сразу же после репортажа", – рассказал он.

Отметим, что Уилл Рив – сын знаменитого актера Кристофера Рива, сыгравшего роль Супермена.

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Напомним, как украинская телеведущая жестко оконфузилась в прямом эфире. Кроме этого, мы рассказывали о журналисте канала WLOS Джастине Хинтоне из американского штата Северная Каролина, который хотел сделать серьезный репортаж в прямом эфире о сильном снегопаде, однако нажал на телефоне не на ту кнопку.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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Источник: FOX NEWS
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