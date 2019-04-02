Журналистка спряталась от оператора в прямом эфире: забавное видео

Ролик стал предметом шуток и остроумных комментариев

Репортер исчезла из кадра в прямом эфире Фото: Depositphotos

Корреспондент Sky News Тамара Коэн исчезла из кадра во время съемок новостного сюжета. Девушка лишь успела появиться перед камерой, когда внезапно пропала. Видео было опубликовано в Twitter и сразу же стало предметом остроумных комментариев, пишет The Mashable.

По всей видимости, журналистка просто присела, когда за ней появился автомобиль с выходящим из него чиновником. В комментариях люди отметили, что журналистка "пропадает так внезапно, словно падает в открытый люк".



TWITTER— Chris James TX (@ChrisJamesNews) April 1, 2019

"Вот и прославилась! Лучше бы она стояла на месте", "Забавная реакция на появление чиновника", "Смешно, как будто мы не заметили, что она села", – пишут пользователи сети.

За несколько часов ролик успели посмотреть свыше 100 тысяч раз.

Напомним, ранее мы писали, как украинская телеведущая жестко оконфузилась в прямом эфире. Также мы сообщали, что забавные ляпы журналистов собрали в одном видео. В ролике блогер собрал много десятков эпизодов нештатных ситуаций в прямом эфире: бой приглашенных в телевизионную студию гостей, пьяная ведущая новостей, корреспонденты-нахалы и забавные люди в кадре.

Смотрите видео, как мужчина "зажал" ягодицы ведущей в прямом эфире

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