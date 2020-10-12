Жуткий снимок живущих на свалке слонов победил в знаменитом фотоконкурсе
Эта фотография наиболее точно отражает тему конкурса в 2020 году: "Наш меняющийся мир"
В фотоконкурсе Королевского биологического общества (Великобритания) победил снимок внештатного фотографа Тилахана Тармапалана. Он запечатлел стадо слонов, которое ищет еду на свалке неподалеку от заповедника в округе Ампара на Шри-Ланке. Об этом сообщает New Indian Xpress.
Судьи выбрали работу Тармапалана, посчитав, что она наиболее точно отражает тему конкурса в 2020 году: "Наш меняющийся мир". Автору получил приблизительно 1300 долларов вознаграждения.
"Эта награда поможет мне больше верить в себя, а также заставит более ответственно относиться к подобным проектам в будущем, – рассказывает Тилахан Тармапалан. – Я буду усовершенствовать свои навыки, чтобы достичь высот в области фотографии".
К слову, недавно власти Шри-Ланки запретили свалку мусора рядом с заповедниками из-за участившихся случаев заболеваний и даже смерти слонов, отравившихся отходами.
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Напомним, ранее объявили победителей конкурса "Вики любит Землю". Кроме этого, мы рассказывали, как украинские фотографы Артем Тульчинский, Игорь Ефимов и Виталий Карас стали победителями фестиваля уличной фотографии London Street Photography Festival в номинации "Отдельные фотографии".
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