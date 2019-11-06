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Знаменитый "трескающейся" стеклянный мост закрыли: что произошло

На этот шаг пришлось пойти после нескольких несчастных случаев

Владимир Грисюк
Сегодня, 15:34
В Китае пришлось закрыть на время стеклянные мосты Фото: anya.shendryk / Instagram
В Китае пришлось закрыть на время стеклянные мосты
Фото: anya.shendryk / Instagram

Власти китайской провинции Хэбэй закрыли все мосты со стеклянным полом. Правительство страны заявило о проведении комплексных проверок безопасности конструкций. На этот шаг пришлось пойти после нескольких несчастных случаев, в результате которых погибли два человека, еще несколько получили травмы, пишет Lonely Planet.

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Издание отмечает, что в Китае пришлось на время закрыть горную тропу в Восточном Тайханге. Она имеет стеклянный пол со специальным разбивающимся эффектом, что всегда очень пугало посетителей. Также сейчас запрещен вход к стеклянному мосту в туристическом центре Хунъягу, который до недавнего времени был самым длинным в мире. Его протяженность составляла 488 метров, а ширина – четыре. Мост расположен на высоте 218 метров над долиной между двумя крутыми скалами.

Смотрите видео: в Китае рухнул мост

В связи с этим туристам, которые хотят испытать острые ощущения от ходьбы по стеклу на высоте, придется проявить терпение.

Напомним, новая стеклянная тропа открылась для посетителей в китайской провинции Хунань, на горе Тяньмэнь. Это уже третий мост, где все желающие могут пощекотать нервы, пройдя по прозрачному полу над пропастью. Новую тропу назвали "Извивающийся дракон". Ее длина 100 метров, ширина чуть более 1,5 метра. Мост обвивает гору на высоте 1,5 километра. Также с моста открывается вид на дорогу с 99 изгибами, которая проходит рядом с пещерой "Небесные врата" и достигает вершины горы Тяньмэнь.

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Источник: Сегодня
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