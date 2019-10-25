Золотой платок продали в Турции за полтора миллиона гривен: видео

Платок на выставке в Дубае приобрел турецкий ювелир

Золотой платок выставили на продажу в Турции. Головной убор ручной работы весит один килограмм двести граммов, а стоит в пересчете почти полтора миллиона гривен.

Платок на выставке в Дубае приобрел турецкий ювелир, и выставил ее в витрине своего магазина, чтобы привлечь клиентов.

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Напомним, личную детскую игрушку Эйнштейна пустят с молотка. Лот представляет собой набор из более 500 разноцветных бусин, специальной доски с отверстиями, в которые их можно вставлять для создания мозаики и декорированного деревянного футляра.

Также мы сообщали, что 19 июня в парижском аукционном доме Drouot выставили на продажу револьвер, с помощью которого совершил самоубийство Ван Гог. В 1960 году оружие в поле нашел местный фермер и передал родителям нынешнего владельца.

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