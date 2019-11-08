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Золотой унитаз с бриллиантами может попасть в музей: видео

Над изготовлением ювелирного изделия несколько месяцев трудилось десять рабочих

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 05:55

На торговой выставке в китайском Шанхае ювелирный дом Aaron Shum выставил на продажу золотой унитаз. Изделие усыпано более чем 40 тысячами бриллиантов. Над его изготовлением несколько месяцев трудилось десять рабочих, сообщает China News.

По информации издания, Aaron Shum собирается побить рекорд Гиннесса в категории изделий с самым большим числом бриллиантов. Стоимость золотого унитаза составляет почти 1,3 миллиона долларов. Однако основатель ювелирного дома Аарон Шум заявил, что не хотел бы его продавать. "Было бы здорово построить музей бриллиантового искусства, чтобы больше людей могли насладиться его видом", – отметил он.

Создатели утверждают, что унитаз пуленепробиваемый, и сомневаются, что этот предмет будет использоваться по назначению.

Ранее "Сегодня" сообщали о том, как золотой унитаз был украден в Англии из замка, в котором родился Черчилль. Он является функционирующим произведением искусства, созданным итальянским художником Маурицио Каттеланой и получившим название "Америка". В свое время работа выставлялась в нью-йоркском музее Гуггенхайма и даже предлагалась в аренду президенту США Дональду Трампу.

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