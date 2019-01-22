"Зомби": на фото показали лицо "живого Кена" после 69 операции

Бразилец обратился к хирургам в Иране

Родриго Алвес Фото: instagram.com/rodrigoalvesuk

Житель Бразилии Родриго Алвес потратил на ряд операций по изменению внешности сотни тысяч долларов. Из-за многочисленных трансформаций мужчина получил прозвище "живой Кен". Недавно эпатажный экспериментатор пережил 69 пластическую операцию – подтяжку лица. Родриго утверждает, что хирургическое вмешательство на этот раз было просто необходимо, ведь у него диагностировали фиброз тканей. Бразилец обратился к хирургам в Иране, где его и прооперировали.

Хирургам в ходе операции пришлось обрезали пять сантиметров кожи на лице Алвеса. Не смотря на усложнения, шрамы и отеки, "живой Кен" доволен тем, что теперь его лицо станет меньше. Парню возможно придется поменять паспорт, поскольку системы распознавания могут не опознать его, сообщает Daily Mail.

Родриго Алвес Фото: instagram Родриго Алвес Фото: instagram Родриго Алвес Фото: instagram Родриго Алвес Фото: instagram Родриго Алвес Фото: instagram Родриго Алвес Фото: instagram 1/6

Подписчики Родриго в Instagram разделились во мнениях. Кто-то называет его "героем" и желает успехов на пути к достижению цели, кто-то утверждает, что мужчина сейчас похож на "зомби".

Напомним, за годы экспериментов над внешностью Алвес пережил множество операций, он 10 раз изменял форму носа, неоднократно делал подтяжку лица, вставлял имплантаты в ягодицы, руки, ноги и грудь, даже удалил ребра, преследуя цель достигнуть идеальной внешности