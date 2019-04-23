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Звезда реалити-шоу поразила преображением фигуры после родов

Женщина решила вернуть былую стройность, когда дочери было около трех месяцев

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:00
Александра Фелстед Фото: instagram.com/binkyfelstead
Александра Фелстед
Фото: instagram.com/binkyfelstead

28-летняя жительница Великобритании Александра Фелстед, которая принимала участие в популярном реалити-шоу Made in Chelsea, показала результат своего преображения после рождения ребенка.

Женщина рассказывает, что справиться со всеми трудностями после расставания с партнером по реалити-шоу и отцом ее дочери, Джошом Паттерсоном, ей удалось благодаря изнурительным тренировкам в спортивном зале.


Александра Фелстед
Александра Фелстед
Фото: instagram.com/binkyfelstead

"Сначала, фитнес и сохранение фигуры — последнее, что ты держишь в уме. Все, о чем ты думаешь — это твой прекрасный ребенок, и ты так устаешь, что остальное остается вне твоего внимания", — утверждает Александра Фелстед в комментарии изданию The Sun.

Александра Фелстед
Александра Фелстед
Фото: instagram.com/binkyfelstead

Женщина осознала необходимость вернуть былую стройность, когда дочери было около трех месяцев. Фелстед подчеркнула, что со временем стала действовать согласно распорядку, чего не делала раньше. Первоначально она перешла на строгий режим дня ради ребенка, но это одновременно помогло ей и привести себя в форму.


Александра Фелстед
Александра Фелстед
Фото: instagram.com/binkyfelstead

Юзеры пишут под снимками Александры в сети, что она стала символом для молодых мам, которые стремятся сохранить форму и после беременности.

Напомним,похудевшая на 90 килограммов девушка назвала главное условие сброса веса. Также мы сообщали, что 29-летняя Дженнифер Малик из города Блэкпул (Великобритания) за 16 месяцев похудела на 95 килограммов.

Смотрите видео: 200-килограммовая фидеристка разбогатела благодаря лишнему весу

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