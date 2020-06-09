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"Звучит как ругательство": певица попала в курьезную ситуацию из-за необычного псевдонима

Сегодня, 12:05

После инцидента артистка обратилась к пользователям Сети с разъяснениями

Корейская поп-исполнительница Со Янг из группы Fly With Me подверглась в Cети жестокому буллингу. Оказывается, во всем виноват ее псевдоним Babi, который в малайском языке переводится как "свинья". Об этом пишет издание World of Buzz.

"На твоем месте я бы поменял имя, ведь оно звучит как ругательство", "Эй, свинка, давай дружить", "Ты самая известная свинья в Малайзии!" – пишут хейтеры.

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После этого Со Янг обратилась к пользователям Сети с разъяснениями. "Это объявление для малайцев, которые приходят высмеивать мое имя. Почему вы так поступаете со мной? Потому что мое имя для вас повод для шутки? Мне неинтересен ваш язык, поэтому мне все равно, как мое имя переводится. Я ничего не знаю о вашей стране, но теперь мне и не хочется. Если вы продолжите издеваться надо мной после этой публикации, я удалю ваш комментарий и пожалуюсь на вас модераторам", – написала девушка.

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Любопытно, что руководство группы Fly With Me посчитало, что такой прецедент – прекрасный повод для раскрутки группы в Азии и даже выписало певице поощрительную премию.

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Напомним, ранее гражданин Вьетнама с курьезным именем Ву Нгок Хуй успешно защитил диссертацию под названием "Модели и методы динамичного формирования контента в зависимости от характеристик системы приема-передачи" в Одесском национальном политехническом университете.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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