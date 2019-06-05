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Как сохранить любовь на долгие годы

Не переносите сегодняшние обиды на завтрашний день

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:25
как сохранить любовь
как сохранить любовь
Фото: pexels.com

Все пары рано или поздно сталкиваются с проблемой как сохранить любовь. Былой азарт любовных отношений пропал, секс стает праздничным явлением, а проблемы только накапливаются. Все пары переживают взлеты и падения в отношениях. Как сохранить любовь в отношениях, как вести себя в кризисных ситуациях и не потерять любимых, – читайте в нашем материале.

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Как сохранить любовь

1. Общие интересы

Этот пункт испокон веков объединят и сохранят пары. Как правило, на почве интересов пары сходятся, и они же помогают им избежать рутины, ссор и расставания.

Если у вас и вашей половины нет общих интересов, не начинайте изо всех сил их искать – они могут появиться сами собой, ведь пары, которые проводят много времени в обществе друг друга, начинают смотреть на мир под одним углом.

Пусть даже вашим общим интересом будет просмотр фильма пятничным вечером – возможно, именно этот простой и неприметный еженедельный ритуал и есть тем самым моментом наибольшего сближения, который делает вашу пару в разы крепче.

2. Совместный сон

Время перед сном – особенные минуты для каждого человека и особенно важны они для пары. В это время вы максимально расслабленны – можете непринужденно поболтать, поделиться радостями и переживаниями или просто понежиться в объятиях друг друга.

Ложиться каждую ночь вместе в одну постель – это ритуал, который существует параллельно сексу, являясь значимым фактором в интимной близости пары.

3. Не переносить сегодняшние обиды на завтрашний день

Даже после самого ожесточенного спора или бурной ссоры лечь в разных комнатах или спинами друг к другу, не выяснив отношений – неправильно. Не стоит переносить дрязги в новый день, решите все прямо сейчас. В таких ситуациях правило "утро вечера мудрее" не действует – вы проснетесь раздраженными и злыми, что однозначно не добавит поводов для примирения.

4. Объятия и поцелуи в начале и в конце дня

Психологи считают, что именно такой ежедневный ритуал не только сближает, но и укрепляет отношения людей в браке или паре. Помните, что отсутствие близости даже на таком элементарном уровне может привести к разрушению отношений.

Уделите пару минут своего времени и обнимите любимого человека прямо сейчас – начинать никогда не поздно.

как сохранить любовь – основные советы
как сохранить любовь – основные советы
Фото: pexels.com

5. Доверие

Доверие – это основа любых отношений, а особенно романтических. Из-за постоянного недоверия и недомолвок может разрушаться даже самый крепкий союз.

Побольше разговаривайте со своей половиной и делитесь радостями и печалями – это поможет вам построить по-настоящему крепкие доверительные отношения.

6. Позитивное мышление

Умение сосредоточить свое внимание на хорошем – бесценное качество, особенно хорошо, если оно есть у одного из партнеров.

Положительные стороны происходящего могут быть не видны с первого взгляда, но научившись замечать их, вы станете счастливым человеком, который способен осчастливить свою вторую половину и весь мир вокруг.

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7. Радость от успехов друг друга

Счастливые отношения предусматривают не только наличие любви, но и отсутствие зависти и соперничества. В первую очередь нужно перестать разделять все в вашей жизни на "свое" и "его" – пусть все будет общим.

Именно жизнь по этому принципу научит вас воспринимать успехи любимого человека как свои собственные. Это навсегда положит край мелким спорам, упрекам и недопониманию.

8. Приятные мелочи

Порой все мы нуждаемся в знаках внимания. Учитесь делать их друг другу без повода и вне зависимости от настроения. Это не только укрепит и улучшит ваши отношения в паре, но изменит восприятие мира и научит ценить приятные мелочи в отношениях с родными и друзьями.

Будьте внимательны к любимым людям, ведь это не только показатель любви, но символ вашей поддержки.

9. Уважение чувств друг друга

Залог крепкого союза – это уважение чувств друг друга. Не пытайтесь навязать любимому человеку свое мнение и утверждать, что вы знаете его чувства лучше него самого.

Будьте тактичны и терпеливы, не тяните одеяло на себя. Поверьте, участие и любовь помогут вам гораздо лучше, нежели доказательство собственной правоты и навязчивой помощи.

10. Чувство юмора

Чувство юмора – незаменимый помощник в выходе из ссор и неловких ситуаций. Относиться с юмором к себе и воспринимать его как неотъемлемую часть отношений очень важно. Это не раз поможет вам справиться с проблемами и преодолевать все трудности вместе со своим любимым человеком.

Будьте счастливы в своих отношениях, и помните, что главная составляющая счастливой пары – это любовь. Дарите ее и ваша вторая половина не останется в долгу, пишет womanway.com.ua.

Напомним, что ранее мы писали о том, как узнать характер человека по его любимому цвету

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