Грипп в Украине: кому особенно нужно беречься

Для профилактики гриппа нужно принимать витамин С, чаще мыть руки

Главный симптом гриппа - высокая температура Фото: Depositphotos

С начала эпидсезона в Украине было зафиксирован более 2-х миллионов случаев заболевания гриппом и ОРВИ. Такие данные дает Центр общественного здоровья. От осложнения гриппа умерли 13 украинцев. Никто из них не был вакцинирован. Все погибшие обратились за помощью слишком поздно, когда врачи уже ничего не могли сделать. Поэтому так важно при первых же симптомах обратиться к врачу. Самолечение категорически противопоказано!

В Украине вспышка гриппа. Смотрите в нашем сюжете.

Главные симптомы гриппа: внезапное начало заболевания, высокая температура, боль в мышцах, озноб, потеря аппетита, боль в горле, иногда отмечаются тошнота, рвота, светочувствительность.

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И хотя эпидемию в Украине пока не объявили, вирус активизируется с огромной скоростью. На карантин закрываются школы и садики по всей стране.

От гриппа не застрахован никто, но есть люди, которым нужно особенно беречься.

В группе риска те, кто много времени проводят в общественных местах: продавцы, кассиры. Им рекомендуется больше времени уделять профилактике. Чаще мыть руки с мылом, пить витамин С (достаточно 500 мг в день), больше гулять на свежем воздухе и по возможности носить маску.

У людей с хроническими заболеваниями риск заболеть гриппом или ОРВИ повышается в несколько раз. Из-за снижения иммунитета организм не может на полную силу бороться с вирусом. Поэтому людям, страдающим сахарным диабетом, циррозом печени, гепатитом С, сердечно-сосудистым заболеваниями лучше не посещать массовых мероприятий и четко придерживаться всех правил профилактики.

Беременные женщины тоже в группе риска. Организм отдает все силы на вынашивание новой жизни, поэтому защитные силы могут быть нарушены. Мамочкам, кормящим грудью в период эпидемий гриппа и ОРВИ, настоятельно не рекомендуется заканчивать грудное вскармливание. Материнское молоко – сильный иммуномодулятор для малыша.

Также в группе риска люди пенсионного возраста и дети до 7 лет. У малышей иммунитет еще не сформировался, а у пенсионеров из-за приобретенных хронических заболеваний, он значительно снижен.

Помните, единственный надежный способ защитить себя от гриппа – это вакцинация.

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