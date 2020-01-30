Кандидоз кишечника: почему не всегда стоит верить анализам

В каких случаях кандидоз кишечника не нужно лечить

Какой анализ может показать кандидоз кишечника Фото: Pixabay

Кандидоз — грибковое поражение кишечника. Эти грибки еще называют молочницей. Но это редкая патология, развивающаяся у людей с очень слабым иммунитетом.

Кандиды — дрожжеподобные грибки размером 6-10 мкм. Очень важно, что они имеют две жизненные формы: бластомицеты (клетки-почки) — маркер носительства, но не болезни и псевдомицелий (нити удлиненных клеток, грибницы) — маркер болезни.

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Когда кандидоз не надо лечить

Кандидоносителей очень много, лечить их не надо! Кандидоз как воспаление — это всегда иммунодефицит. В обычных условиях кандиды размножаются почкованием, образуя бластомицеты (клетки-почки). Если у организма человека имеется иммунодефицит, то грибки из почек начинают вытягиваться в псевдомицелий (грибницу).

Candida широко распространена. Согласно европейским исследованиям, грибки обнаруживают в кишечнике 65–80 % здоровых людей. Это носительство всегда временное. Например, в понедельник при анализе кандиды обнаруживают, а в пятницу уже нет.

Поэтому, если в анализе кала есть кандиды, необходимо уточнить, в каком именно виде. Если это клетки-почки (таких анализов будет 99 %) — болезни нет. А если обнаруживается грибница (грибы прорастают сквозь стенку кишечника) — предстоит серьезное лечение.

Причины кандидоза кишечника

К сожалению, в настоящее время клиники грешат гипердиагностикой и могут поставить диагноз "кандидоз кишечника", хотя его на самом деле нет. Существует 11 групп риска, у которых действительно возможно развитие кандидоза желудочно-кишечного тракта. Это люди с такими иммунодефицитами:

физиологические иммунодефициты (у новорожденных, беременных, стариков);

генетически детерминированный иммунодефицит. Выявляется в детстве. Например, хроническая гранулематозная болезнь или селективный дефицит иммуноглобулина А;

СПИД;

онкопатология;

аллергозы, аутоиммунные заболевания, требующие применения серьезных препаратов (глюкокортикостероидов, стероидных гормонов);

эндокринные заболевания (сахарный диабет, гипотиреоз, выраженное ожирение);

длительная антибактериальная терапия;

истощающие заболевания, хронические стрессы;

нутрициологические иммунодефициты (у людей, не способных обеспечить себе полноценного питания);

трансплантационные иммунодефициты (после трансплантации органов и тканей);

криптогенный, идиопатический иммунодефицит.

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