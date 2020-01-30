Лечебное голодание: как правильно подготовиться

Сколько дней нужно голодать для получения терапевтического эффекта

Лечебное голодание назначают при аллергии и дерматите Фото: Depositphotos

Лечебное голодание врачи назначают ли различных заболеваниях. Особенно хорошо зарекомендовал себя этот метод при лечении аллергических, бронхолитических, кожных и многих гастроэнтерологических заболеваниях. Самое важное – это правильно подготовиться к голоданию. Если вы, после вчерашнего застолья, вдруг, решите сегодня не есть, то пользы от такого решения не будет совершенно. Подробнее об этом расскажет диетолог, эксперт по правильному питанию Ирина Казимир.

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Кому нельзя голодать

Подготовка к лечебному голоданию — очень важный процесс. Если подойти к этому вопросу серьезно и тщательно, то и эффект от голодания будет больше, а осложнения минуют стороной.

Подготовка должна начаться как минимум за месяц до предполагаемого голодания. Она включает: процедуры по очистке желудочно-кишечного тракта, употребление в пищу только экологически чистых продуктов питания и чистой (желательно талой) воды.

Также необходимо пройти обследование у специалистов для выявления медицинских противопоказаний, к которым относятся: онкология, туберкулез, инфаркт миокарда, инсульт, тяжелые формы гипертонической болезни с кризами, цирроз печени, язвенная болезнь желудка или двенадцатиперстной кишки с осложнениями, сахарный диабет, подагра, острые инфекционные заболевания, крупные камни в желчном пузыре.

Сколько дней нужно голодать

Если противопоказаний нет, то начинать лечебное голодание нужно с голодных дней с частотой один раз в неделю в течение первого месяца. А затем, на втором месяце, можно проводить 3-дневное голодание однократно.

Восстановительный период после голодания должен по длительности превышать в два раза длительность самого голодания. Например, 3 дня — голод, 6 дней — восстановление. В восстановительный пе­ри­од рекомендуется употреб­ление только растительной пищи (отварные овощи, постные супы, свежевыжатые или разведенные пополам с водой соки из овощей и фруктов). Расширение диеты происходит за счет злаков и кисломолочных продуктов.

Белковая пища (мясо, рыба, яйца, молоко, творог) вводится в рацион после восстановительного периода. Дальнейшая тактика будет зависеть от вашего самочувствия и течения заболеваний, которые вы хотите вылечить с помощью лечебного голодания.

Голодание более 3 дней рекомендуется проводить под наблюдением лечащего врача. К голоданию приступайте только с поло­жительным эмоциональным настроем. Если у вас есть страх или сомнения, лучше отложить голодовку.

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