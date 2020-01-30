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Лечебное голодание: как правильно подготовиться

Сколько дней нужно голодать для получения терапевтического эффекта

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:25
Лечебное голодание назначают при аллергии и дерматите
Лечебное голодание назначают при аллергии и дерматите
Фото: Depositphotos

Лечебное голодание врачи назначают ли различных заболеваниях. Особенно хорошо зарекомендовал себя этот метод при лечении аллергических, бронхолитических, кожных и многих гастроэнтерологических заболеваниях. Самое важное – это правильно подготовиться к голоданию. Если вы, после вчерашнего застолья, вдруг, решите сегодня не есть, то пользы от такого решения не будет совершенно. Подробнее об этом расскажет диетолог, эксперт по правильному питанию Ирина Казимир.

Что такое интервальное голодание. Смотрите в нашем сюжете.

Кому нельзя голодать

Подготовка к лечебному голоданию — очень важный процесс. Если подойти к этому вопросу серьезно и тщательно, то и эффект от голодания будет больше, а осложнения минуют стороной.

Подготовка должна начаться как минимум за месяц до предполагаемого голодания. Она включает: процедуры по очистке желудочно-кишечного тракта, употребление в пищу только экологически чистых продуктов питания и чистой (желательно талой) воды.

Также необходимо пройти обследование у специалистов для выявления медицинских противопоказаний, к которым относятся: онкология, туберкулез, инфаркт миокарда, инсульт, тяжелые формы гипертонической болезни с кризами, цирроз печени, язвенная болезнь желудка или двенадцатиперстной кишки с осложнениями, сахарный диабет, подагра, острые инфекционные заболевания, крупные камни в желчном пузыре.

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Сколько дней нужно голодать

Если противопоказаний нет, то начинать лечебное голодание нужно с голодных дней с частотой один раз в неделю в течение первого месяца. А затем, на втором месяце, можно проводить 3-дневное голодание однократно.

Восстановительный период после голодания должен по длительности превышать в два раза длительность самого голодания. Например, 3 дня — голод, 6 дней — восстановление. В восстановительный пе­ри­од рекомендуется употреб­ление только растительной пищи (отварные овощи, постные супы, свежевыжатые или разведенные пополам с водой соки из овощей и фруктов). Расширение диеты происходит за счет злаков и кисломолочных продуктов.

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Белковая пища (мясо, рыба, яйца, молоко, творог) вводится в рацион после восстановительного периода. Дальнейшая тактика будет зависеть от вашего самочувствия и течения заболеваний, которые вы хотите вылечить с помощью лечебного голодания.

Голодание более 3 дней рекомендуется проводить под наблюдением лечащего врача. К голоданию приступайте только с поло­жительным эмоциональным настроем. Если у вас есть страх или сомнения, лучше отложить голодовку.

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