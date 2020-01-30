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Почему надо сходить в баню: три главные причины

Насморк проходит всего за один сеанс

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:20
Сеансы в бане значительно повышают иммунитет
Сеансы в бане значительно повышают иммунитет
Фото: Depositphotos

"Как заново родился!" – именно это выражение чаще всего приходит в голову после посещения бани. Все правильно – ведь парилка идеальна для обновления и омоложения. Пар лучше всех гигиенических средств, очищает все поры тела, открывает закупоренные сальные железы, удаляет грязь, а заодно и отжившие клетки кожи.

Как укрепить иммунитет. Смотрите в нашем сюжете.

Первая причина – омоложение. Известно, что в течение только одних суток у человека в среднем погибает и восстанавливается двадцатая часть кожного покрова. Лучше пара с этим отработанным материалом не справиться никто. После бани заметно разглаживаются морщинки, восстанавливается обменный процесс – благодаря этому кожа становится гладкой и упругой.

Вторая причина – похудение. За счет пара ускоряется обмен веществ, открываются поры и обильно выходит пот – как правило, за одно посещение теряется до 1,5 кг жидкости. А это соли натрия, молочная кислота, мочевина, хлориды, то есть конечные продукты обмена, токсичные для человека. Избавления от токсинов облегчает работу почек, улучшает водно-солевой обмен, работу желез внутренней секреции. А холодные водные процедуры после парилки (контраст температур) отличное средство для тренировки сосудов.

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Третья причина – повышение иммунитета. Баня – отличное средство для поднятия иммунитета, ведь после горячего сеанса увеличивается количество клеток иммунной системы. Известно, что грипп очень боится сауны. По данным немецких ученых любители бань в 4 раза реже болеют этим вирусным заболеванием. Насморк тоже "не любит" бань – он исчезает всего за 1-2 сеанса в парилке. Ведь пар, а если он к тому же "приправлен" аромомаслами: мятой, мелиссой, эвкалиптом – отличный ингалятор. К тому же сейчас выпускают специальные ароматические масла, предназначенные для процедур в бане.

Так что зимой лучшего места время препровождения, чем банька не найти.

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