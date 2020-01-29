Предвестники инфаркта: как распознать приближающийся приступ
При сердечном приступе сердце может не болеть вообще
Сердце каждую минуту пропускает через себя 4–5 литров крови, а за всю жизнь более 156 миллионов! Для того чтобы так работать, ему совершенно необходима бесперебойная поставка питательных веществ и кислорода. Поэтому любая накладка в системе, ответственной за подачу крови к миокарду, может привести к тому, что ее обескровленный участок начинает в прямом смысле задыхаться. А затем погибает, некротизируется. Вот это и есть картина инфаркта.
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Примерно 40% всех смертей в мире происходит из-за болезней сердечно-сосудистой системы.
Едва ли не главной сложностью для распознавания развития инфаркта является то обстоятельство, что непосредственно страдающий от обескровливания участок сердца не болит: нет в миокарде соответствующих нервных окончаний.
Таким образом, заподозрить неладное можно только по симптомам-предвестникам. Ими могут быть: бледность, тошнота, рвота и, действительно, боли. Причем самой разной локализации. Относительно часто — за грудиной, нередко — в желудке, периодически — в плече и ключице, иногда — в мочевом пузыре. А могут быть и вообще где угодно.
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Поэтому основным методом диагностики инфаркта (и сердца в целом) является не опрос и даже не осмотр, а инструментальное исследование — электрокардиография (ЭКГ).
Место, где больному с инфарктом могут оказать реальную помощь, — это отделение кардиологии. Причем первые 2–5 суток человека там наблюдают с особым тщанием. В это время принимаются экстренные меры по локализации опасной зоны, стимуляции заживления миокарда, восстановлению кровотока. Если удается сделать это в первые часы после развития инфаркта, то велика вероятность надежного восстановления и самого сердца, и питающих его сосудов.
Дальше наступает очередь реабилитации. Продолжая стимулировать процессы восстановления сердца, кардиологи помогают больному адаптироваться к нагрузкам и повышают их переносимость. Делается это очень просто — по принципу "метры и ступеньки": пройти столько-то метров по прямой, подняться на столько-то ступенек — с постепенным повышением нагрузки. При этом сердечный ритм, давление и прочие показатели должны соответствовать установленным нормам.
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На этапе восстановления разумная физическая активность больного — такой же важный лечебный фактор, как и лекарства. И, следовательно, лишать его возможности двигаться под предлогом "оберегания здоровья" так же неправильно, как заставлять бежать кросс.
Поскольку инфаркты всегда случаются внезапно, медики разных стран не единожды обсуждали действия в этом случае. Тем более что при обширном инфаркте потеря сознания может наступить через 10 секунд.
Например, американские доктора предлагают такой способ самопомощи: глубоко вдыхать и… кашлять. Глубокие вдохи увеличивают объем кислорода, поступающий в кровь, а кашель "сдерживает" аритмию. По их мнению, эти нехитрые приемы позволяют выиграть время, чтобы принять лекарство, позвонить в скорую и дождаться ее. Или, по крайней мере, позвать кого-нибудь на помощь.
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Если же кому-то стало плохо в вашем присутствии, то необходимо:
- Как можно быстрее вызвать скорую.
- Дать человеку лекарство для поддержания сердечно-сосудистой системы. Например, нитроглицерин. Или, поскольку этот препарат отнюдь не всегда показан (и в частности, рекомендован далеко не всем женщинам), прибегнуть к помощи корвалола, валокордина, валидола, настоя валерьяны или пустырника. Их дают два-три раза с интервалом в 10–15 минут. Тем более что эти средства помогут решить и другую важную задачу.
- Успокоить больного. Потому как ему действительно необходим полный покой во всех смыслах этого слова! Это условие настолько жизненно важно, что в некоторых случаях врачи допускают даже удержание от движения силой.
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