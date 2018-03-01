1 марта: поздравления с первым днем весны
Хорошее настроение еще никто не отменял и поздравления с первым днем весны тоже. Предлагаем подборку веселых поздравлений
Наступила календарная весна – 1 марта. Однако, погода пока нас не радует теплом, птичьими трелями и подснежниками. Еще в начале февраля метеорологи предупредили о сильных снегопадах и морозах.
В соцсети, уже пошел флешмоб с хештегом #помоги весне ешь снег. Пользователи постят смешные картинки, где животные, дети и взрослые кушают снег. Мы сделали небольшую подборку таких смешных картинок.
Впрочем, хорошее настроение еще никто не отменял и поздравления с первым днем весны тоже. Предлагаем подборку веселых поздравлений с первым днем весны.
* * *
С праздником, с теплом и светом.
С первым от весны приветом.
Пусть все в жизни будет новым,
Радостным, уютным, клевым!
* * *
Поздравляю! Вот он, старт весны!
Купидоны в бреющем полете!
Снятся романтические сны? Не усни, мечтая, на работе!
Из-под снега показалась грязь, В воздухе витают приключенья!
Пожелаю, чтоб весна – сбылась, Были все удачны увлеченья!
* * *
Ура! Конец зимы!
Я март спешу прославить.
И с первым днем весны
Тебя хочу поздравить!
А на душе светло,
И новой жизни сладость,
Вернется в мир тепло,
Весна, любовь и радость!
***
Сегодня наконец-то первый день весны!
Улыбок, счастья и, конечно же, везения!
Любите, дорогие, будьте влюблены,
Всем настроения желаю я весеннего!
Пускай ваши желания, капризы
Всегда легко и просто исполняются!
Весна подарит лишь приятные сюрпризы,
Пусть солнце каждый день вам улыбается!
***
Поздравляю тебя с первым днем весны,
И желаю тебе ласковых рассветов!
В эту пору пусть подарят твои сны
Только яркие и светлые сюжеты.
Я желаю необычных перемен,
Только в сторону хорошую, конечно.
Пусть холодным и морозным дням взамен!
Напомним, первый день весны встретил киевлян обильным снегом и сильным морозом. Пользователи соцсетей начали массово выкладывать фотографии зимних городских пейзажей, сопровождая их ироническими комментариями – какая, мол, "весенняя" погода.
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