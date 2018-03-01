1 марта: поздравления с первым днем весны

Хорошее настроение еще никто не отменял и поздравления с первым днем весны тоже. Предлагаем подборку веселых поздравлений

Наступила календарная весна – 1 марта. Однако, погода пока нас не радует теплом, птичьими трелями и подснежниками. Еще в начале февраля метеорологи предупредили о сильных снегопадах и морозах.

В соцсети, уже пошел флешмоб с хештегом #помоги весне ешь снег. Пользователи постят смешные картинки, где животные, дети и взрослые кушают снег. Мы сделали небольшую подборку таких смешных картинок.

Впрочем, хорошее настроение еще никто не отменял и поздравления с первым днем весны тоже. Предлагаем подборку веселых поздравлений с первым днем весны.

* * *

С праздником, с теплом и светом.

С первым от весны приветом.

Пусть все в жизни будет новым,

Радостным, уютным, клевым!

* * *

Поздравляю! Вот он, старт весны!

Купидоны в бреющем полете!

Снятся романтические сны? Не усни, мечтая, на работе!

Из-под снега показалась грязь, В воздухе витают приключенья!

Пожелаю, чтоб весна – сбылась, Были все удачны увлеченья!

* * *

Ура! Конец зимы!

Я март спешу прославить.

И с первым днем весны

Тебя хочу поздравить!

А на душе светло,

И новой жизни сладость,

Вернется в мир тепло,

Весна, любовь и радость!

***

Сегодня наконец-то первый день весны!

Улыбок, счастья и, конечно же, везения!

Любите, дорогие, будьте влюблены,

Всем настроения желаю я весеннего!

Пускай ваши желания, капризы

Всегда легко и просто исполняются!

Весна подарит лишь приятные сюрпризы,

Пусть солнце каждый день вам улыбается!

***

Поздравляю тебя с первым днем весны,

И желаю тебе ласковых рассветов!

В эту пору пусть подарят твои сны

Только яркие и светлые сюжеты.

Я желаю необычных перемен,

Только в сторону хорошую, конечно.

Пусть холодным и морозным дням взамен!

Напомним, первый день весны встретил киевлян обильным снегом и сильным морозом. Пользователи соцсетей начали массово выкладывать фотографии зимних городских пейзажей, сопровождая их ироническими комментариями – какая, мол, "весенняя" погода.