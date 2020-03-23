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10 глобальных трендов в уходе за кожей

Мода на здоровую кожу и естественную красоту с каждым годом набирает обороты

Уход будущего – это не только поэтапное нанесение косметических средств в соответствии с типом кожи. Это прежде всего забота о здоровье кожи. О трендах в бьюти-индустрии рассказывает Ольга Титова – косметолог, кандидат технических наук, создатель бренда косметики "Чиста Врода".

Нутрикосметика – красота изнутри

Конечно, лучшая нутрикосметика – здоровая и чистая еда. Но, к сожалению, современные технологии производства, выращивания и хранения частично лишают продукты питания полезных веществ. Более того, с возрастом усвоение витаминов и микроэлементов ухудшается, и первой на нехватку реагирует кожа. Акне, тусклый цвет лица, преждевременное старение могут быть обусловлены недостатком определенных микро- и макронутриентов. Именно поэтому одним из бьюти-трендов в уходе становится своевременное выявление дефицитов и помощь коже специальными добавками – нутрикосметикой.

Вот некоторые биодобавки красоты, которыми можно поддержать кожу:

Омега-3 – поддержка целостности липидного барьера кожи, профилактика акне, антиоксидант, уф-защита изнутри.

Коллаген – дополнительный источник аминокислот, необходимых для упругости и молодости кожи, предотвращение растяжек.

Пробиотики – восстановление микрофлоры кишечника, от состояния которой напрямую зависит состояние кожи.

Коэнзим Q10 – мощный антиоксидант, омолаживающий клетки компонент, идеальное сочетание с Омега-3.

Спирулина – богатейший природный источник витаминов и минералов для кожи, антиоксидант.

Бьюти-факт. Самый распространенный дефицитный микроэлемент для женского организма – железо. При его недостатке нарушается транспорт кислорода к клеткам кожи, в результате – кожа быстрее увядает. Кроме того, при недостатке железа эффективность многих косметологических процедур, в частности омолаживающих, значительно снижается.

Персонализация

Разработка крема по личной формуле, порошки и ампулы для домашнего смешивания, индивидуальные маски, напечатанные на 3D-принтере, подбор косметических средств на основе анализов, тестов, анамнеза, способа жизни – все это будущее уходовой косметики.

Уже сегодня некоторые бренды предлагают своим клиентам самостоятельно приготовить сыворотки, смешав ингредиенты с учетом особенностей именно их кожи.

Бьюти-факт. Классификация кожи по типам: жирная, нормальная, комбинированная и сухая – уже давно устарела. В современной косметологии выделяют как минимум 16 типов, учитывая состояние пор, чувствительность, пигментацию и наличие морщин.

Микробиом – поддержание баланса

На поверхности нашей кожи живут миллиарды бактерий, образующих гармоничную, сбалансированную систему.

Мы привыкли делить бактерии на "плохие" и "хорошие". Но это неправильно, потому что все бактерии нужны и важны для здоровья кожи. Абсолютно безобидные бактерии становятся "плохими", выступая как патогенная флора лишь потому, что каким-то образом произошло нарушение баланса.

Бьюти-факт. Пропионобактерии в норме есть у каждого человека. Но стоит только рН балансу кожи чуть сдвинуться в щелочную сторону, как пропионовые бактерии начинают усиленно активничать, вызывая к акне и различные воспаления.

Поэтому сегодня огромное внимание уделяют созданию так называемой микробиом-фрэндли косметики, поддерживающей баланс между всеми микроорганизмами. Баланс, гармония, поддержка рН, увлажнение кожи и никаких антисептиков, антибиотиков и "убийств" бактерий.

С каждым днем появляется все больше косметических средств, содержащих пребиотики: альфа и бета-глюканы, полисахариды, инулин, а также пробиотики, которые можно распознать, увидев в составе ингредиенты со словами Lysate или Filtrate.

Экологичность и минимализм

Безопасный состав, прозрачность ингредиентов, этичность и экологичность производства – критерии, по которым потребители будут оценивать косметику в ближайшем будущем.

Бьюти-факт. Консерванты, ароматизаторы и красители – самые агрессивные и неэкологичные ингредиенты для кожи. Именно эти три компонента угнетают микробиом кожи, являясь провокаторами аллергических реакций, воспалений и прочих проблем с кожей.

Забудьте о многоступенчатом уходе, о бесконечной армии тюбиков и даже об отдельном креме для правого пальца левой ноги. Гиперуход и безумное многообразие косметических средств постепенно уходят в прошлое. Реалии современного мира побуждают нас довольствоваться минимумом косметических средств, быть осознанными в своем потреблении, не размножать пластик и заботиться не только об экологии своей кожи, но и об экологии всей планеты.

Факт. Человечество производит более 300 млн тонн пластика ежегодно, из них около 8 млн тонн попадает в океаны. При этом более 95% всех ПЭТ-упаковок используется только один раз и только 2% пластика в мире перерабатывается. Косметическая индустрия вместе с модной считается второй по вредному воздействию на планету после нефтяной промышленности.

Все проблемы от нервов. Это утверждение можно смело отнести и к коже. Уже доказано, гормоны кортизол и адреналин, вырабатываемые при стрессе, – основные виновники многих кожных заболеваний. Более того, постоянно повышенный уровень кортизола разрушает коллаген.

На помощь в борьбе с последствиями стресса приходят психодерматология — новое научное направление о том, как переживания и чувства влияют на кожу, а также всевозможные техники расслабления, медитации, прогулки в тишине, ароматерапия, своевременный сон. Из косметических средств будущее вновь-таки за восстановлением микробиома кожи и за косметикой с пробиотиками, которая укрепляет иммунитет кожи и прекрасно снимает воспаления.

Бьюти-факт. Антистресс-косметика в первую очередь нацелена не только на эмоциональное успокоение, снятие усталости, но и на быстрый результат. Патчи, гидрогелевые и тканевые маски – все это популярные антистресс-средства.

Anti-pollution – тренд мегаполисов

Промышленные загрязнения, озон, пыль, выхлопные газы, табачный дым, примеси тяжелых металлов, инфракрасные лучи и прочие удручающие реалии современных мегаполисов представляют для кожи большую опасность. Мелкие частицы проникают вглубь кожи, разрушают ее защитный липидный слой, коллагеновые волокна, провоцируя пигментацию и преждевременное старение.

Из-за глубокого проникновения поллютантов одного поверхностного очищения уже недостаточно. Поэтому защита кожи специальными косметическими средствами – один из бьюти-трендов.

Какие ингредиенты следует искать в составах аnti-pollution косметики? В первую очередь, антиоксиданты: витамин С, витамин Е, убихинон, ниацинамид, растительные экстракты ацеролы, зеленого чая, черники, гамамелиса, а также хитозан, который помогает антиоксидантам крема лучше сохраниться. Хорошо, если в составе есть хелаторы, например, молочная, фитиновая или лимонная кислоты, которые связывают ионы металлов.

Бьюти-факт. Отдавайте предпочтение средствам с увлажняющим действием: увлажненный роговой слой создает естественный щит от загрязнений окружающей среды.

Защита от HEV-лучей

Цифровое старение – еще одна современная проблема кожи, над решением которой усердно трудятся ученые. Мобильные телефоны, ноутбуки, планшеты, люминесцентные лампы являются источником синего света (HEV-излучения), который проникает в кожу даже глубже UVA и UVB лучей. Голубой свет разрушает клетки, вызывает оксидативный стресс и нарушает процессы регенерации. Но основная его опасность заключается в подавлении синтеза гормона мелатонина (ключевого гормона красоты) и в сбое циркадных ритмов кожи.

Бьюти-факт. Состояние кожи во многом зависит и от генов. Косметикой наследственность не исправить, но скоординировать запуск генетических программ очень даже возможно, изменив способ жизни. Жизнь с учетом своих циркадных ритмов способна "включать" одни гены и "выключать" другие.

Косметические средства, способные защитить кожу от голубого света, пока не придумали. Единственное, чем мы можем помочь – это пользоваться кремами со скваланом, приглушать освещение вечером, не пользоваться гаджетами за 3 часа до сна и засыпать до 23.00.

Аgeless – без возраста

Один из трендов косметологии будущего – постепенный переход от термина antiage к термину ageless. Не агрессивно бороться с возрастными изменениями кожи, а предупреждать их появление, не всеми силами убирать появившиеся симптомы, а систематически работать с причинами.

Бьюти-факт. Приблизительно с 30-ти до 50-ти лет наступает период относительности в восприятии возраста. И у меня хорошая новость: время способно замедляться, если для этого приложить некоторые усилия и начать заботиться о здоровье своей кожи как можно раньше.

От инъекционных методик к аппаратным

Тренд на здоровую кожу и естественную красоту с каждым годом набирает обороты. Доля инъекционной косметологии со временем уменьшится. И это произойдет потому, что инъекционные методики нацелены в первую очередь исключительно на корректировку внешности, а не на оздоровление кожи. На смену инъекциям уверенно придут аппаратные процедуры: микротоки, LED-терапия и другие, более щадящие и работающие на укрепление фундамента здоровья и красоты кожи.

Бьюти-факт. Оздоравливающее и омолаживающее действие аппаратных методик на кожу достигается прежде всего за счет улучшения работы капилляров. Такого же эффекта можно достичь при ручном массаже.

Косметические бренды вплотную занялись усовершенствованием девайсов и гаджетов красоты дабы максимально приблизить домашний уход к профессиональному. Массажные аппараты для лица и тела, дерматологические ролики, устройства для сканирования кожи и определения ее слабых мест, патчи, определяющие рН кожи – все эти приспособления станут нашими незаменимыми помощниками для более эффективного ухода и правильного подбора косметики.

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