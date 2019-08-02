10 качеств женщины, которую нельзя отпускать

Названы черты характера у женщин, которые привлекают мужчин

10 лучших качеств женщины Фото: pexels.com

Психологи утверждают, что женщинам не нужно говорить своему партнеру, каким он должен быть. Какие еще качества у женщин привлекают мужчин, пишет сайт Relrules.

У нее есть собственная жизнь

Поиск второй половинки не является единственной целью в жизни такой женщины. Она живет и наслаждается тем, что уже имеет.

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Она гордится вами

Если женщине нравится говорить о вас семье и друзьям, если она не боится рассказать о ваших отношениях всему миру, это хороший знак. Она гордится вами.

Она всегда к вам относится с уважением

Эта женщина уважает вас. Конечно, это вовсе не повод считать себя "богом", бахвалиться и задирать нос. Но если женщина вас уважает, это значит, что ее чувства искренни.

Эта женщина умеет выслушать

В отношениях партнерам часто не хватает способности сопереживать и сочувствовать. В итоге они начинают "соревноваться" друг с другом, например из-за того, кто из них больше устал за день.

Вы встретили женщину, которая внимательно слушает рассказ, как прошел ваш день? Она не перебивает? Такую женщину определенно нельзя упускать.

У нее добрая душа

Эта женщина всегда и все умудряется завершить на позитивной ноте. Да, в ее жизни есть люди, которые ей не нравятся. Да, в ее жизни были те, кто причинил ей боль. Пусть она и не общается с этими людьми, но и не устраивает из этого драму.

Она доверяет вам

Такая женщина позволяет мужчине принимать собственные решения. Она уважает себя, именно поэтому подождет, когда мужчина сам все объяснит.

Она признает право на личное пространство и время

Этой женщине вовсе не нужно, чтобы вы всегда находились рядом с ней и только с ней. Она знает, что каждому из нас нужно уделять время не только партнеру, но и родственникам, друзьям и увлечениям.

Она позволяет вам быть собой

Бывают такие моменты, когда нам никого не хочется видеть. Бывают моменты, когда нам не хочется видеть даже близких людей. Эта женщина все понимает. Она позволяет мужчине побыть наедине с собой, поиграть в видеоигры или заняться хобби, когда ему это необходимо.

В ее жизни все более или менее хорошо и без вас

Вы встретили женщину, в жизни которой все хорошо, и она все равно заинтересована в вас? Это значит, что ее намерения искренни. Вы привлекаете ее как личность.

Она любит веселиться и шутить с вами

Да, жизнь – штука серьезная. Именно поэтому так важно время от времени болтать ни о чем и смеяться вместе.

Прекрасно, если женщина обладает хорошим чувством юмора. Это в отношениях не менее важно, чем умение смотреть на вещи по-взрослому.

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