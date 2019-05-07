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10 правил счастья: мастер дзен поделился главными секретами

Главное для современного человека – жить сегодняшним днем

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 07:08
Научитесь радоваться каждому дню
Научитесь радоваться каждому дню
Фото: pexels.com

Мастер дзен Лео Бабаута рассказал о девяти главных правилах обретения счастья в жизни. Он считает, что главное для современного человека – жить сегодняшним днем и быть внимательным.

Возьмите на вооружение эти девять ежедневных правил-привычек. Они научат вас ценить каждый момент жизни.

Выделяйте каждый день время для себя

Вспомните правила поведения в самолете: в случае тревоги следует сначала одеть кислородную маску на себя, а потом – на своего ребенка. Объясняется это очень просто: если вы не позаботитесь в первую очередь о себе, то не сможете помочь никому другому.

Фото: pixabay

Отключитесь от гаджетов и живите реальной жизнью

Сегодня невозможно представить наше общество без телефонов и ноутбуков. Мы все больше отдаляемся друг от друга. Живем в выдуманной реальности. Поэтому выделяйте время каждый день, чтобы выходить из "черной дыры" гаджетов и проводить время с теми, кого любите.

Учитесь замечать и радоваться мелочам

Жить осознанно – это ценить и радоваться всему, что вас окружает. Чашке ароматного кофе. Прогулке тихим летним вечером. Пению птиц во время пробежки. Выделяйте какое-то время ежедневно, чтобы прогуляться в тишине, замечая каждую мелочь. Наслаждайтесь, ведь правда – мир прекрасен.

Не осуждайте

Это правило касается не только других людей, но и вас самих – в первую очередь. Не корите себя за все промахи и неудачи. В конце концов, у кого их нет? Наоборот, гордитесь, что вам удалось что-то исправить и при этом вырасти. Напоминайте себе почаще, что не бывает неправильных дорог, они всего лишь – очень разные у каждого из нас.

Фото: pixabay

Относитесь к своим чувствам с уважением

Когда вы убегаете и прячетесь от своих чувств и эмоций – все становится только хуже. Вы тревожитесь еще больше, а, значит, получается своего рода замкнутый круг. Остановитесь, успокойтесь и подумайте над тем, что вызвало негативные эмоции. Осознанный анализ и принятие своих чувств (ведь вы имеете право грустить или расстраиваться!) поможет вам постепенно избавиться от плохих мыслей.

Живите своей страстью, тем, что вы любите

Живите страстно, отдаваясь целиком любимому делу, и тогда все остальное – приложится. Четко осознавайте свои эмоции на протяжении дня, ищите позитив в каждой ситуации. Поверьте, он есть всегда.

Улыбайтесь незнакомым людям

Улыбка и доброта – самое мощное в мире оружие. Они способны изменить самый плохой день. Не ленитесь, покидайте свои комфортные зоны и дарите радость этому миру. Свеча, от которой зажгли другие свечи, горит не менее ярко.

Практикуйте медитацию

Осознанная медитация – это отказ от мыслей. Внимание – только на дыхании и ваших физических ощущениях. Так вы сможете проникнуться настоящим моментом, осознать, что это единственное, что у нас есть.

Возьмите за правило: "Одно дело в единицу времени"

Мультизадачность и многофункциональность – это тренд современного общества. Но он противоречит осознанной жизни, а значит - делает нас несчастнее. Пересмотрите свой список дел на день, распределив их таким образом, чтобы они не накладывались одно на другое. Одно дело – в единицу времени.

Напомним, как привлечь удачу в свою жизнь: три способа от британского ученого.

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Источник: Сегодня
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