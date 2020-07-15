10 привычек женщин, которые раздражают мужчин

Не испытывайте терпение друг друга и не делайте того, что может разрушить ваши отношения

В отношениях не все всегда бывает гладко, но есть моменты, которые мы можем контролировать. Например, не выводить друг друга на эмоции и не ругаться из-за мелочей. Ведь это не просто портит вам настроение, подрывает доверие, а может стать причиной расставания. Психолог и сексолог Виктория Пашинская на своей странице в Instagram назвала 10 привычек женщин, которые сильно раздражают мужчин.

1. Подробно рассказывать о своих бывших

Сравнивать себя с кем-то мужчине не понравится примерно так же, как вам — представлять любимого в объятьях другой женщины. ⠀

2. Намеренно провоцировать его ревность

Женщины, кстати, тоже далеко не в восторге от этого чувства. Но если мы, ощутив укол ревности, постараемся сделать все, чтобы вернуть себе его внимание, то мужчина, скорее всего, будет мучиться, злиться или просто уйдет.

Какие женские привычки раздражают мужчин Фото: pexels

3. Придя в ресторан, заказывать "только салатик"

Вы совершенно правы, что следите за своей фигурой! Но ваш мужчина был так рад вас пригласить и хотел разделить удовольствие с вами… Иными словами, свою диету лучше обсудить с диетологом, а с любимым провести время совсем по-другому.

4. Проводить часы напролет в ванной

Во-первых, гораздо приятнее приводить себя в порядок спокойно, когда никто не торопит. А во-вторых, ему действительно трудно понять, что вы там так долго делаете: ведь ему, чтобы собраться, хватит и 5 минут.

5. Говорить намеками

Мужчина точно не поймет, что просто обязан сделать нечто, о чем вы его не просили. Не стоит надеяться и на то, что он начнет читать ваши мысли, увы, это так не работает!

Читайте также: Психолог развеял четыре главных мифа про отношения мужчины и женщины

6. Требовать разговоров по душам

Счастье – это когда тебя понимают. Но если женщина легко и с удовольствием может рассказывать о своих переживаниях, то у мужчины такой талант – редкость. Не обижайтесь: мальчиков так воспитывают с детства, и изменить ситуацию быстро не получится. Проявите такт и терпение: понемногу он научится больше вам доверяться.

7. Встречать в штыки его друзей

В таком случае прямая критика обречена на провал. Пусть для вас очевидно, что они влияют на него самым неподходящим образом, – тут ничего не поделаешь: это и есть та самая "святая мужская дружба".

8. Считать, что "все они одинаковые"

Это клише способно разрушить любой потенциальный союз. О ком бы ни шла речь, она гарантированно выводит из себя и мужчин, и женщин – по крайней мере, в этом между нами уж точно нет различий.

Какие женские привычки раздражают мужчин Фото: Depositphotos

9. Подавлять его своей правотой

Это тот момент, когда вас так и подмывает сказать: "Вот видишь, а я же тебе говорила!" Просто не делайте этого. Ему и так неловко, а если неприятность случилась большая, то вообще хочется провалиться сквозь землю.

10. Брать его на шопинг

Да, было бы очень мило, если бы вы могли весь день вдвоем ходить по магазинам. Но если для него это не удовольствие, а время, потраченное на бесконечное ожидание у примерочных, то лучше отправиться на шопинг с подругой.

Как наладить отношения – смотрите видео:

Тем временем мы выяснили девять законов счастливых отношений.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться