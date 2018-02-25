10 признаков того, что вами манипулируют

Есть категория манипуляторов, которые пытаются воздействовать на людей, полностью отдавая себе отчет в том, что они делают

Манипулировать – значит склонять человека к исполнению своей воли с целью получения выгоды. Человек неосознанно манипулирует с раннего возраста. Уже дошкольники могут использовать примитивные приемы манипуляции, чтобы добиться от своих родителей того, что они хотят.

Большинство взрослых людей тоже используют приемы манипуляции, но чаще всего, делают это неосознанно. Но, есть категория манипуляторов, которые пытаются воздействовать на людей, полностью отдавая себе отчет в том, что они делают. Таких людей называют энергетическими вампирами, и поддерживать с ними близкую связь иногда очень опасно.

Как распознать, кто перед вами – опытный манипулятор, осознающий свои действия, или же просто человек, действующий по привычке, неосознанно? Рассмотрим 10 признаков того, что вам манипулируют осознанно.

1. Модель поведения.

Если говорить об опытных манипуляторах, которые привыкли достигать своих целей, управляя людьми, через их подсознательные страхи и слабости, они отличаются определенной моделью поведения. Осознанные манипуляции постепенно приводят к деформации личности. Есть несколько поведенческих особенностей, которые считаются типичными. Первое, на что нужно обратить внимание – излишняя, показная эмоциональность.

Второе, такие люди внимательны и наблюдательны, можно заметить, как они иногда всматриваются в людей. Профессиональный манипулятор никогда не будет слушать человека невнимательно. Он участливо слушает, активно участвует в беседах, может поддакивать. И конечно же, третье – манипуляторы делают небольшие паузы, между эмоциональными реакциями и событиями, спровоцировавшими их. Так получается только потому, что их организму нужно немного больше времени, чтобы синтезировать эмоции, которые являются часто инструментом управления и влияния.

2. Непредсказуемость.

Как правило, предсказать или предугадать слова и действия такого человека невозможно наперед. Этим отличаются манипуляторы – они обладают гибкостью, и всегда корректируют свои действия в зависимости от ситуации, и от того, насколько собеседник открыт. Непредсказуемость присуща каждому человеку, но обычно действия и слова таких людей в большинстве случаев, можно предугадать. Манипуляторы часто используют ее как прием, который обескураживает собеседника, дезориентирует, повергает в смятение. Именно в такие моменты люди более всего открыты к манипуляциям, и тот, кто использует этот метод воздействия осознанно, часто использует непредсказуемость.

3. Отсутствие прямых ответов.

Как правило, неосознанно манипулирующий человек не заботиться о том, что его могут вычислить. Профессионалы же знают, что и зачем они делают, и бывают максимально осторожными в своих речах. Поэтому, часто они отвечают уклончиво или же вовсе могут уходить от ответов, если им невыгодно отвечать на вопросы.

4. Несоответствие жестов и эмоций.

Это типичный признак неискренности, которая сопровождает все речи манипуляторов, использующих нечистые приемы в отношениях с людьми. Можно заменить разницу между тем, с каким эмоциональным оттенком человек говорит, и каковы его жесты. Как правило, манипуляторы активно жестикулируют, и не заметить это сложно. Бессознательная манипуляция отличается тем, что человек делает все абсолютно автоматически, а профи прекрасно понимает свою неискренность, и пытается скрыть ее за эмоциональным фоном.

5. Разговоры наедине.

Каждому из нас иногда необходимо обсуждать что-то с кем-то наедине. Это является нормой, и не содержит никаких токсичных элементов. Но, осознанно манипулирующий человек практически всегда вызывает на уединенный разговор свою потенциальную жертву, так как в таком случае ему придется столкнуться с наименьшим сопротивлением. Человек, который осознает, что планирует склонить кого-то путем психологического давления, к исполнению своей воли, не станет делать это на публике, где есть высокий риск разоблачения.

6. Оценочное суждение.

Профи-манипуляторы используют оценочное суждение намного чаще, чем обычные люди. Они намерено выставляют мир, людей, явления и поступки в черном или белом цвете, без оттенков. У них есть только "очень хорошо" – это, как правило, то, что им выгодно. И "очень плохо" – это то, что им совсем не нужно.

7. Взгляд "глаза в глаза".

Как правило, психологи рекомендуют распознавать лжецов и манипуляторов по блуждающему взгляду. Действительно, люди часто отводят глаза, когда не совсем искренни, но так поступают чаще всего те, кто делает это не сознательно. Энергетический вампир, знающий свое дело, наоборот, старается смотреть прямо в глаза своему собеседнику, и редко отводит взгляд. Из-за такого пристального взгляда люди быстрее приходят в замешательство, и могут проще пойти на уступки.

8. Скорость.

Манипулятор, действующий сознательно, не дает собеседнику времени раздумья, и делает это очень умело. Он требует немедленный ответ, и всегда подстраивает обстоятельства таким образом, чтобы повысить вероятность согласия. Они все делают очень быстро, не вставляют паузы в разговоры, и вечно спешат. Современные психологи начали изучать проблему мошенничества, чтобы раскрыть как можно больше преступных схем, нацеленных на отбирание чужих денег. Относительно недавно психологов во всем мире стали интересовать, так называемые, "токсичные сборы". Речь идет о мошеннических сборах средств, якобы для больных детей. Правоохранителями было раскрыто несколько таких дел. И психологи отметили, что во всех посланиях мошенников, был акцент на срочности.

9. Склонность приуменьшать.

Это еще один психологический прием, который используют не всегда сознательно. Склонность приуменьшать, присуща абсолютно всем категориям манипулирующих личностей, но те, кто делает это сознательно, пользуются таким приемом чаще и настойчивее. Такой человек любит периодически принимать образ жертвы, ведь вызвав жалость у собеседника, ему будет проще управлять им.

10. Аура безнадежности.

Если манипулятор действует сознательно, он не просто преуменьшает, он сгущает краски до безнадежности. Полнейшая безысходность, которую он умеет четко нарисовать в воображении собеседника, не является достоверным отображением реальности. Манипулятор просто представляет лишь негативные факты, умело скрывая положительные стороны и умалчивая о них.

Чтобы научиться распознавать манипуляторов и понимать, осознанно или же бессознательно они манипулируют, необходим опыт и практика. К сожалению, далеко не всегда удается раскусить энергетического вампира сразу, но с опытом это умение придет.

Напомним, ранее мы сообщали, как уберечь ребенка от компьютерной зависимости и гаджетомании

Также обсуждалось, что такое флоротерапия и как цветы влияют на здоровье

О том, что зависимость от смартфона может вызвать психологические проблемы, смотрите на видео ниже:



