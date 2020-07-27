10 шагов, чтобы полюбить себя
Разрешите себе любые эмоции и не старайтесь повторять образы и шаблоны
Любовь к себе дает человеку многое: уважение, хорошее настроение, красоту и уверенность, надежность и силы. Но многие просто перестают это делать, переключаясь на других людей и забывая о своих желаниях. А это чревато плохими последствиями для вас. Психолог Софья Пхаладзе на своей странице в Instagram назвала 10 шагов, которые научат вас любить себя.
1. Большая чистка
Избавьтесь (а лучше отдайте или подарите) от всего, что захламляет дом и не приносит пользы и удовольствия. Вдохните энергию пустоты в свой дом, чтобы освободить место для нового и ценного.
2. Купите то, что давно хотите
Без зазрения совести — вам можно все. Хватит экономить на себе, ведь в первую очередь именно вы должны себя баловать и ублажать.
3. Перестаньте быть хорошей для всех
Сегодня же начни четко выстраивать границы с теми, кто пытается реализоваться за ваш счет. Проанализируйте и действуйте жестко: либо отсекайте таких людей, либо минимизируйте общение.
4. Попробуйте новое⠀
Начните делать то, что давно интересно: рисование, танцы, стрельба из лука, что угодно. Прямо сейчас найдите мастер-класс по этому и действуйте.
5. Акт любви к телу⠀
Запишитесь на любую уходовую процедуру, массаж или устройте домашний СПА. Ваше тело достойно удовольствия. Пусть это станет регулярным и обязательным ритуалом.
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6. Красивая для себя
Носите дома то, что обычно одеваете при желании понравиться или соблазнить. Будьте красивой для себя. Любуйтесь собой, делайте селфи.
7. Лучшее каждый день⠀
Достаньте новые вещи, которые лежат на "особенный" случай и оденьте при ближайшем выходе в свет. Подготовьте себя к обычному дню, как к празднику.
8. Откройтесь комплиментам
Сфокусируйтесь на том, как реагируют окружающие, смотрят с восхищением, оказывают знаки внимания. Ежедневно записывайте, какие комплименты получили.
9. С собой на чистоту
Сфокусируйтесь на своих чувствах и ощущениях: что любите, что приятно, принимая свои желания и разрешая себе их (внутри себя повторяя: "мне можно все, если я искренне этого хочу — это для меня правильно").
10. Не хорошая, не плохая⠀
Разрешите себе любые эмоции: ни хорошая, ни плохая, а аутентичная — вы такая одна. Не старайтесь повторять образы и шаблоны, осознайте себя, но без дуальностей: плохое/хорошее, черное/белое, а цельно и гармонично.
Как полюбить себя – смотрите видео:
Тем временем мы выяснили 14 привычек на каждый день, чтобы укрепить отношения.
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