10 способов, как не жить от зарплаты до зарплаты

Повышайте свою квалификацию, станьте настоящим профессионалом в своей сфере

Научитесь правильно инвестировать. Фото: depositphotos

О том, чтобы не жить от зарплаты до зарплаты мечтают многие. Вот только воплотить в жизнь эту мечту получается не у всех в силу различных причин.

Эксперты Международного кадрового портала HeadHunter Украина подобрали 10 советов, как повысить свое благосостояние.

1. Представьте себе конкретную цель и найдите стимул. Это может быть некая сумма денег или другой материальный объект желания – новый дом, машина, поездка за океан. Идите к ней и не теряйте ее из виду.

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2. "Ешьте слона по кусочкам" – разбейте глобальную цель на несколько помельче, а те, в свою очередь, – на конкретные шаги. Например, чтобы получать одну тысячу условных денег, нужно стать начальником отдела. Чтобы стать начальником отдела, нужно освоить навыки менеджмента. Чтобы их освоить, нужно пойти на курсы и так далее.

3. Повышайте свою квалификацию, станьте настоящим профессионалом в своей сфере, тогда вы будете у работодателей нарасхват.

4. Растите "вертикально" – планируйте карьерный рост. Будьте готовы к изменениям в жизни, в том числе при необходимости к переезду в другой город.

5. Растите "горизонтально" – осваивайте смежные профессии или хотя бы отдельные навыки, косвенно пересекающиеся с вашей работой. Это повысит вашу ценность, а значит, и цену на рынке. Например, видеооператор с умениями звукооператора или режиссера монтажа будет цениться на порядок выше, даже если свои умения не придется демонстрировать каждый день.

6. Учитесь продавать себя, избавьтесь от ложной скромности. Самопрезентация – одно из ключевых умений для повышения дохода. Перевес всегда на стороне того, кто не просто хорошо работает, а умеет себя преподнести как нечто эксклюзивное.

7. Ищите новые источники дохода. Работайте не 18 часов, а головой, как говорил Стив Джобс, – не больше, а продуктивнее. Вы можете совмещать 3 одинаковые должности с одним окладом, работая почти круглосуточно и без выходных, а можете стать руководителем с тройным окладом.

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8. Развивайте интуицию. Как бы странно ни звучало, но умение находиться в нужном месте в нужное время – хороший навык.

9. Учитесь управлять финансами. Фиксируйте доходы и расходы вашего бюджета – это поможет почувствовать движение денег, куда они "утекают". Если скрупулезно записывать доходы и расходы – можно сэкономить до 30% месячного бюджета.

10. Повышайте свою финансовую грамотность. Учитесь видеть подводные камни "супервыгодных" кредитных программ. Ищите источники пассивного дохода, учитесь инвестировать, в первую очередь, – в себя.

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