10 вещей, которые мужчины ценят в отношениях

Мужчинам нужен не только секс в отношениях

10 вещей, которые мужчины ценят только в отношениях Фото: Pixabay

Существует стереотип, что все, что нужно мужчине – это регулярный и хороший секс. На самом деле, во-первых, секс нужен и женщинам не меньше, во-вторых, мужчины ищут в серьезных отношениях совсем другого.

Да, интимная жизнь и ее качество – показатель качества ваших отношений в целом и индикатор их благополучности. И 80% расставаний происходят, как утверждают психологи, именно по причине сексуальных проблем или разногласий в паре.

Но есть вещи, которым мужчины придают гораздо больше значения в отношениях, чем сексу:

Доверие и вера в него

Верить в своего мужчину – это значит признавать его лучшим для себя и знать, что он со всем справится несмотря ни на что. Если женщина искренне верит всей душой в своего мужчину, у него буквально вырастают крылья и он может свернуть горы ради нее.

Личностное пространство

Свобода или хотя бы иллюзия свободы в отношениях – то, к чему всегда стремились представители сильной половины человечества. Именно поэтому они часто затягивают с походом в загс или принятием решения о совместной жизни с женщиной, поскольку опасаются ограничения своей свободы и тотального контроля. Но очень ценит, когда рядом с ним самодостаточная личность, которая также имеет свою жизнь вне отношений, интересы и свое личностное пространство

Спонтанность и сюрпризы

Рутина пугает всех, а в длительных отношениях она и вовсе опасна. Поскольку может притупить остроту чувств и заставить почувствовать скуку. Идеальные отношения для мужчины – там, где есть место спонтанности, сюрпризам, способность удивлять друг друга и всегда быть интересными друг другу.

Понимание и принятие

Это очень важно для мужчины. Он, как и все люди, может ошибаться. Но ждет в ответ не упреков, а поддержки и понимания. Ему важно знать,: что бы ни случилось, его женщина всегда на его стороне.

Общение

Совместная жизнь – это не только секс. Очень важно интересное и содержательное общение с партнершей. Если у людей общие интересы, есть темы для разговоров и обсуждений, общее хобби и цели в жизни – этим двоим никогда не будет скучно вместе. Мужчина очень ценит, когда его женщина разделяет с ним его интересы и с ней можно обсудить все что угодно.

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