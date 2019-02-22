Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

10 вещей, которые мужчины ценят в отношениях

Мужчинам нужен не только секс в отношениях

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:05
10 вещей, которые мужчины ценят только в отношениях
10 вещей, которые мужчины ценят только в отношениях
Фото: Pixabay

Существует стереотип, что все, что нужно мужчине – это регулярный и хороший секс. На самом деле, во-первых, секс нужен и женщинам не меньше, во-вторых, мужчины ищут в серьезных отношениях совсем другого.

Да, интимная жизнь и ее качество – показатель качества ваших отношений в целом и индикатор их благополучности. И 80% расставаний происходят, как утверждают психологи, именно по причине сексуальных проблем или разногласий в паре.

Но есть вещи, которым мужчины придают гораздо больше значения в отношениях, чем сексу:

Доверие и вера в него

Верить в своего мужчину – это значит признавать его лучшим для себя и знать, что он со всем справится несмотря ни на что. Если женщина искренне верит всей душой в своего мужчину, у него буквально вырастают крылья и он может свернуть горы ради нее.

Личностное пространство

Свобода или хотя бы иллюзия свободы в отношениях – то, к чему всегда стремились представители сильной половины человечества. Именно поэтому они часто затягивают с походом в загс или принятием решения о совместной жизни с женщиной, поскольку опасаются ограничения своей свободы и тотального контроля. Но очень ценит, когда рядом с ним самодостаточная личность, которая также имеет свою жизнь вне отношений, интересы  и свое личностное пространство

Спонтанность и сюрпризы

Рутина пугает всех, а в длительных отношениях она и вовсе опасна. Поскольку может притупить остроту чувств и заставить почувствовать скуку. Идеальные отношения для мужчины – там, где есть место спонтанности, сюрпризам, способность удивлять друг друга и всегда быть интересными друг другу.

Понимание и принятие

Это очень важно для мужчины. Он, как и все люди, может ошибаться. Но ждет в ответ не упреков, а поддержки и понимания. Ему важно знать,: что бы ни случилось, его женщина всегда на его стороне.

Общение

Совместная жизнь – это не только секс. Очень важно интересное и содержательное общение с партнершей. Если у людей общие интересы, есть темы для разговоров и обсуждений, общее хобби и цели в жизни – этим двоим никогда не будет скучно вместе. Мужчина очень ценит, когда его женщина разделяет с ним его интересы и с ней можно обсудить все что угодно.

Ранее мы писали, как вернуть нежность в отношения: четыре проверенных способа.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Пять типов мужчин, с которыми нельзя строить долгосрочные отношения Семь привычек людей, изменяющих своим партнерам Какие черты характера у женщин привлекают мужчин
мужчины отношения
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Рекорд: клип белорусов пробил планку в 100 милл. просмотров
Рекорд: клип белорусов пробил планку в 100 милл. просмотров
Почему певица Руслана годами не платит за коммунальные услуги?
Почему певица Руслана годами не платит за коммунальные услуги?
15 звезд Голливуда, которые носят парики и тщательно скрывают это
15 звезд Голливуда, которые носят парики и тщательно скрывают это
Снежные прогулки: Юрий Горбунов гуляет с подросшим сыном
Снежные прогулки: Юрий Горбунов гуляет с подросшим сыном

Популярные статьи

Вчера, 13:45Food

Как приготовить торт "Мимоза" на 8 Марта

Вчера, 13:22Шоу-бизнес

Babу shower Меган Маркл: названа ошеломляющая сумма, потраченная на вечеринку

Вчера, 12:05Шоу-бизнес

"Даже БДСМ": Настя Каменских рассказала о своих предпочтениях в постели

Вчера, 09:19Афиша

Какой фильм получит "Оскар 2019" – голосование

Вчера, 08:03Fun

Пилот случайно изобразил в небе пошлое послание: фото

20 февраляFun

20 февраля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

20 февраляFun

Мужчина похудел вдвое и назвал простой способ сброса веса: фото

20 февраляПсихология

16 качеств женщины, которую нельзя отпускать

20 февраляFun

Раскрыта тайна появления Стоунхенджа

20 февраляТехно

Пользователей Android заставят привыкать к новому интерфейсу

20 февраляПсихология

Гороскоп на сегодня: Тельцам нужно заняться здоровьем, а Львам – не торопиться принимать решения

19 февраляFun

19 февраля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

19 февраляШоу-бизнес

Катя Осадчая и Юрий Горбунов отпраздновали день рождения сына: трогательное фото

19 февраляТехно

У мужчины на чердаке 30 лет пылилось настоящее сокровище

19 февраляПсихология

Гороскоп на сегодня: Тельцам нужно действовать, а Козерогов ждет подстава

19 февраляFun

Солдат подарил невесте на свадьбу пачку денег и пожалел об этом

Новости партнеров

Смерть на дне чашки или как нас убивают электрочайники?
Смерть на дне чашки или как нас убивают электрочайники?
Беременность не щадит? Каменских показала свою фигуру
Беременность не щадит? Каменских показала свою фигуру
10 знаков от Ангела-хранителя, которые предупреждают об опасности
10 знаков от Ангела-хранителя, которые предупреждают об опасности
Что мужчинам нельзя знать о женщинах
Что мужчинам нельзя знать о женщинах
Пугачева перенесла срочную операцию. У певицы прокомментировали
Пугачева перенесла срочную операцию. У певицы прокомментировали
Алина Гросу беременна первенцем?
Алина Гросу беременна первенцем?
Безумно вкусный салат из яблок: оригинальный рецепт
Безумно вкусный салат из яблок: оригинальный рецепт
Тодоренко поскаржилася, що
Тодоренко поскаржилася, що "запливла жиром", і показала фото